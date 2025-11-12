मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सराफा बाजार: विदेशों में सोना टूटा फिर भी इंदौर में भाव स्थिर, इंदौर चांदी 2500 रुपये उछली

    अमेरिकी सीनेट द्वारा सरकारी खर्च को मुक्त करने और अब तक के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन को समाप्त करने के उद्देश्य से एक उपाय को मंजूरी दिए जाने के बाद इस सप्ताह जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार हुआ है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 08:28:15 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 08:30:13 PM (IST)
    सराफा बाजार: विदेशों में सोना टूटा फिर भी इंदौर में भाव स्थिर, इंदौर चांदी 2500 रुपये उछली
    इंदौर सराफा के दाम।

    HighLights

    1. इंदौर में चांदी चौरसा 2500 रुपये उछलकर 158500 रुपये पर गई।
    2. वहीं सोना विदेशों में मंदी के बावजूद भारतीय बाजारों में स्थिर रहा।
    3. सोना केडबरी इंदौर में 124900 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। दो दिन की लगातार तेजी के बाद गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट आई। कामेक्स पर सोना वायदा 17 डालर टूटकर 4123 डालर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी वायदा में सटोरियों की सक्रिया बराबर रहने से 81 सेंट बढ़कर 51.76 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई जिससे भारतीय बाजारों में भी चांदी की कीमतों में बढ़त जारी रही।

    बुधवार को इंदौर में चांदी चौरसा 2500 रुपये और उछलकर 158500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोना विदेशों में मंदी के बावजूद भारतीय बाजारों में स्थिर रहा। सोना केडबरी इंदौर में 124900 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा।


    ज्वेलर्स का कहना है कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की योजना पर संदेह ने भी विदेशों में सोने पर दबाव डाला।बाजार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार शुल्कों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही जांच पर भी नज़र रखे हुए है, हालांकि निकट भविष्य में कोई फैसला आने की संभावना कम ही दिख रही है।

    अमेरिकी सदन में सरकारी शटडाउन समाप्त करने पर मतदान होगा। कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4123 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4145 डालर और नीचे में 4098 डालर प्रति औंस और चांदी 51.76 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 51.89 डालर और नीचे में 50.85 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव– सोना केडबरी रवा नकद में 124900 सोना (आरटीजीएस) 127300, सोना 22 कैरेट 113100 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। मंगलवार को सोना 124900 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 158500, चांदी आरटीजीएस 159000 चांदी टंच 158800 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1830 रुपये प्रति नग बिका। मंगलवार को चांदी 156000 रुपये पर बंद हुई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.