इंदौर में क्रिप्टो करेंसी देने के नाम पर व्यापारी से तीन लाख की ठगी, रुपये लेकर फरार हो गए ठग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अन्नपूर्णा क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी देने के नाम पर व्यापारी से तीन लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले व्यापारी को 10 लाख रुपये की यूएसटीडी क्रिप्टोकरेंसी देकर उसका भरोसा जीता। इसके बाद तीन लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी देने का झांसा देकर नकद रुपए ले लिए और बिना क्रिप्टोकरेंसी दिए फरार हो गए।

व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने प्रदीप बुक्कड़ और विक्की शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार व्यापारी सुनील चौधरी ने शिकायत में बताया कि उसकी प्रदीप से करीब तीन महीने पहले वाट्सएप के जरिए पहचान हुई थी। सितंबर 2025 में उसने प्रदीप और विक्की से 10 लाख रुपये की यूएसटीडी ली थी। क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन होने के बाद सुनील का दोनों पर भरोसा हो गया था।