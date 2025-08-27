मेरी खबरें
    2027 तक जल, थल, वायु सेना के हर जवान को होगा ड्रोन तकनीक का ज्ञान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महू आर्मी वार कॉलेज में कहा

    भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला राष्ट्र नहीं रहा है। हमने कभी किसी के विरुद्ध आक्रमण नहीं किया है। वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हमारी कोई आक्रामक मंशा नहीं है, फिर भी यदि कोई हमें चुनौती देता है, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि हम उसका दृढ़ता से जवाब दें। ऐसा करने के लिए, हमें अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार बढ़ाना होगा।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 06:55:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 07:06:05 PM (IST)
    महू में आयोजित ‘रण संवाद‘ कार्यक्रम के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रमुख सैन्य अधिकारियों का आयोजन स्थल समूह फोटो भी हुआ । फोटो - नईदुनिया

    HighLights

    1. सुदर्शन चक्र भारत के हर क्षेत्र को देगा ‘सुरक्षा कवच‘ - रक्षा मंत्री
    2. अब हम पांचवीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं
    3. हमारे कदम जेट इंजन के निर्माण की ओर भी बढ़ रहे हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आत्मनिर्भर भारत ने स्वदेशी प्लेटफार्म पर तेजस, एडवांस आर्टलरी गन सिस्टम, आकाश मिसाइल तैयार किए हैं। यह दूसरे देशों को संदेश है कि भारत में भी विश्वस्तरीय हथियार तैयार हो रहे है। अब हम पांचवीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं और हमारे कदम जेट इंजन के निर्माण की ओर भी बढ़ रहे है। वर्ष 2024 तक हमारा रक्षा उत्पादन 46 हजार 425 करोड़ था।

    अब यह बढ़कर 1.5 लाख करोड़ करोड़ हो गया है। इसमें 33 हजार करोड़ प्राइवेट सेक्टर का योगदान है। एयर डिफेंस वेपन सिस्टम सुदर्शन चक्र देश के महत्वपूर्ण स्थानों के सुरक्षा कवच के रूप में तैयार होगा। भारतीय वायुसेना भी लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर नेक्स्ट जेनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज के हथियारों को शामिल करके खुद को लगातार मजबूत कर रही है।

    ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए काउंटर यूएएस ग्रिड को और मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा, चाहे खरीद हो या नीतिगत बदलाव, हम अपनी सेनाओं को मजबूत करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महू के आर्मी वार कालेज में आयोजित ‘रण संवाद‘ के दूसरे दिन कही।

    उन्होंने बताया आगामी युद्ध में हाइपरसाेनिक मिसाइल, एआई, साइबर अटैक का अहम रोल होगा। 2027 तक भारत की जल, थल व वायु सेना के हर जवान को ड्रोन तकनीक का अनुभव होगा। विश्व अभी कोल्ड वार के युग है और अभी प्राक्सी वार भी चल रहे है। इस वजह से भारती सैन्य इकाइयों को तकनीक रूप से मजबूत किया जाएगा।

    हमें कोई चुनौती देगा तो उसका द्ढता से जवाब देंगे

    महाभारत के दौरान भी रण संवाद हुआ था। कृष्ण ने युद्ध से पहले शांति का संदेश दिया था लेकिन दुर्योधन ने मना किया। जब महाभारत खत्म हुआ तो युधिष्ठिर और भीष्म के बीच संवाद हुआ था। युद्ध के पूर्व व बाद में इस तरह के संवाद हमेशा होते आए है। शांति के समय युद्ध की तैयारी होती है और युद्ध के माध्यम से शांति पाने का प्रयास किया जाता है। आज के वैश्विक परिवेश में, अक्सर संवाद का टूटना ही शत्रुता और संघर्ष का मूल कारण बनता है। दूसरी ओर, युद्ध के समय भी, संवाद के माध्यमों को बनाए रखना आवश्यक है। महू में हो रहा रण संवाद केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे सामरिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण को और परिष्कृत करेगा।

    साइबर, ड्रोन व उपग्रह आधारित होंगे भविष्य के युद्ध

    राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध की कोई निश्चित प्रणाली या कठोर सिद्धांत नहीं है, जिस पर हम आँख बंद करके भरोसा कर सकें। केवल सैनिकों की संख्या या हथियारों के भंडार का आकार अब पर्याप्त नहीं है। साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव रहित हवाई वाहन और उपग्रह-आधारित निगरानी भविष्य के युद्धों को आकार दे रहे हैं। सटीक-निर्देशित हथियार, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और डेटा-संचालित जानकारी अब किसी भी संघर्ष में सफलता की आधारशिला बन गई है। भविष्य के युद्ध केवल हथियारों की लड़ाई नहीं होंगे, वो तकनीक, खुफिया, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का मिलाजुला रूप होंगे।" परिस्थितियाँ और चुनौतियां तेजी से बदल रही है। दूसरों के पास इसका जवाब देने और अपनी पसंद के विपरीत शर्तों पर अखाड़े में कदम रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

    ऑपरेशन सिंदूर ने हमें बहुत कुछ सिखाया

    ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना की तीनों इकाइयों की एकुजटता से सफलता पाने का एक आदर्श उदाहरण है। जिस बहादुरी और तेजी के साथ हमारी सेना ने पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, वह कुछ ऐसा था जिसकी उन आतंकवादियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक युद्ध हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख देता है। युद्ध के दौरान, हम अपनी तैयारियों के स्तर का वास्तविक रूप से आकलन करने में सक्षम होते हैं। आपरेशन सिंदूर वास्तव में तकनीक-संचालित युद्ध का एक अद्भुत प्रदर्शन था। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया।

    तैयारी सिर्फ सैनिक की नहीं, हर नागरिक को रहना होगा सतर्क व सक्षम

    राजनाथ सिंह बोले कि आज के समय में तैयार रहने की ज़िम्मेदारी केवल सैनिकों की नहीं है। पूरे देश और प्रत्येक नागरिक को अपने स्तर पर सतर्क और सक्षम होना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल सेनाओं का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह एक संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण का विषय बन गई है। इसमें उद्योगों, शिक्षाविदों, मीडिया, तकनीकी संस्थानों और नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। देश की रक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों द्वारा ही नहीं की जाती है, बल्कि नई तकनीक विकसित करने वाले वैज्ञानिकों, हथियार प्रणाली बनाने वाले उद्योगपतियों और अगली पीढ़ी को युद्ध के लिए तैयार करने वाले शिक्षकों द्वारा भी की जाती है।

