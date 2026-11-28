नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जमीन का सीमांकन कराने और अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई के नाम पर ढाई लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में लोकायुक्त ने सांवेर एसडीएम कार्यालय में पदस्थ लिपिक मनीष के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, ग्राम उजालिया, तहसील देपालपुर निवासी राहुल कुमावत ने दो सितंबर को इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी।

डिजिटल साक्ष्य और सत्यापन के बाद एफआइआर उन्होंने बताया कि ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील सांवेर में खसरा नंबर 129/1/1/1 पर राहुल की 1.368 हेक्टेयर पुश्तैनी जमीन है। पिता के निधन के बाद जमीन मां कमलाबाई के नाम दर्ज है। राहुल ने सीमांकन कराने और उस पर हुए अवैध कब्जे हटवाने के लिए करीब एक वर्ष पहले आवेदन दिया था।