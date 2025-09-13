'मगरमच्छ-मछली सबको ठिकाने लगाया, कानून सबके लिए बराबर' सीएम मोहन यादव ने इंदौर में कहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के विधि प्रकोष्ठ की दो दिवसीय अखिल भारतीय चिंतन बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने मछली-मगर(मगरमच्छ) सबको ठिकाने लगाया। कानून सबके लिए बराबर है।

भारतीय न्याय व्यवस्था का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। सम्राट विक्रमादित्य भारतीय न्याय व्यवस्था के महान पुरोधा थे, जिनके निर्णयों की मिसाल आज भी दी जाती है। इंदौर की बहन शाह बानो का प्रकरण हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी सही बताता है। इस फैसले को 40 साल रोककर कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया।

उस अन्याय को धोने का काम हमारी सरकार के समय हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरकार बनने के साथ ही 60 हजार लाउडस्पीकर उतरवाए। सब अपने-अपने धर्म की इबादत करो, इसमें कोई मनाही नहीं है लेकिन कानून का सबको पालन करना होगा। प्रदेश में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या मछली, क्या मगरमच्छ, क्या अपराध की हवेली... हमारी सरकार ने सबको ठिकाने लगाया है। pic.twitter.com/Vi21kGdKHc — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 13, 2025 लव जिहाद, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है। लव जिहाद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि न्याय और कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के अनेक कानूनों में समयानुकूल बदलाव किए गए हैं। इस मौके पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे वीएस कोकजे और विहिप के संयुक्त महामंत्री डा. सुरेंद्र जैन उपस्थित थे। संचालन विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अभिषेक अत्रे ने किया। चार लाख मंदिर सरकार चलाती है, मस्जिद व चर्च का अधिग्रहण नहीं हो सकता स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि देश में कुल 20 लाख मंदिर हैं। इनमें 12 लाख मंदिर हिंदुओं और तीन लाख परिवारों के हैं। इनमें चार लाख मंदिर सरकार चलाती, लेकिन मस्जिद व चर्च का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक का निजीकरण हो रहा है। देश में अल्पसंख्यक कौन है, यह परिभाषित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता हिंदुओं के लिए नहीं है। मतांतरण का धंधा चल रहा है। शाहबानो केस में केवल तुष्टीकरण के लिए राजीव गांधी जी ने हक की लड़ाई में कोर्ट के निर्णय को अन्याय के रूप में लागू किया था। pic.twitter.com/4sEti4ytMX — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 13, 2025 पहले एक झूठ गढ़ा जाता है और उसे उछालकर सच बनाने का खेल चल रहा विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि पहले एक झूठ गढ़ा जाता है और उसे उछालकर सच बनाने का खेल चल रहा है। इस झूठ के पक्ष में कथित संगठनों से 10-20 जगह आंदोलन कराकर सच बनाने का खेल चल रहा है। ऐसे ही एक झूठ उछाला गया था कि सिख पगड़ी पहनकर भारत में निकल नहीं सकते। इस 100 प्रतिशत झूठ का समय रहते पर्दाफाश नहीं किया जाता तो इसे सच साबित किया जाता।