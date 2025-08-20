मेरी खबरें
    इंदौर में पकड़ा गया शातिर चोर, पुलिस से बचने लगा लेता था हेयर विग और गाड़ी पर दूसरा नंबर

    इंदौर में कनाड़िया पुलिस ने कुख्यात आरोपित सिकलीगर जीतसिंह टांक को गिरफ्तार किया है। आरोपित कनाड़िया, अन्नपूर्णा क्षेत्र में चोरी की वारदातें करता था। पुलिस से बचने के लिए हेयर विग लगाकर हुलिया बदल लेता था। कार पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आता था। उसके गिरोह में बेटा और दो अन्य सदस्य भी शामिल हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 12:09:53 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 12:15:47 PM (IST)
    1. हेयर विग और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को चकमा देता था शातिर चोर।
    2. 50 जगहों के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा।
    3. चोरी के मामले में बेटा और दो अन्य सदस्य भी शामिल, पुलिस कर रही हैं जांच।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने कुख्यात आरोपित सिकलीगर जीत सिंह टांक को गिरफ्तार किया है। आरोपित कनाड़िया, अन्नपूर्णा क्षेत्र में चोरी की वारदातें करता था। पुलिस से बचने के लिए हेयर विग लगाकर हुलिया बदल लेता था। कार पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आता था। गिरोह में बेटा और दो अन्य सदस्य भी शामिल हैं। आरोपित को पकड़ने के लिए 50 जगहों के सीसीटीवी कैमरे खंगालने पड़े।

    एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्रसिंह के मुताबिक दो अगस्त को मानवता नगर निवासी संजय गोविंद माने ने चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। 54 वर्षीय संजय पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) हैदराबाद में डीजीएम है। 18 जुलाई को ताला लगाकर हैदराबाद गए थे। एक अगस्त को लौटे तो ताला टूटा मिला। पूरा घर अस्त-व्यस्त भी था। लाकर से सोने के टाप्स, हीरे के जेवर, अंगूठी, सोने की चेन, नकदी, अमेरिकी डॉलर नहीं थे।

    50 जगहों से सीसीटीवी फुटेज निकाले

    सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति चोरी कर निकलते दिखा। टीआई डॉ. सहर्ष यादव ने करीब 50 जगहों से सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए। कनाड़िया रोड, मानवतानगर, बायपास के पीएसटीएन डेटा भी जुटाए। सोमवार को पुलिस ने इनपुट पुनर्वास सेक्टर-सी मांधाता (खंडवा) निवासी 51 वर्षीय जीत सिंह पुत्र रामसिंह टांक को गिरफ्तार कर लिया। उससे सोने के टाप्स, विदेशी मुद्रा, नकदी, बाइक (बुलेट) और एक कार जब्त की। टीआई के मुताबिक जीत सिंह शातिर अपराधी और बेटे अक्षय सिंह और साथी सूरज मराठा के साथ चोरी करता है।

    वीडियो देखकर कार का नंबर बदलना सीखा

    उसने बताया कि वारदात के पूर्व सूने मकानों की रैकी करता है। घर से निकलकर लंबी दूरी पर जाकर कार की नंबर प्लेट बदल लेता है ताकि पुलिस उस तक न पहुंच सके। पुलिस को चकमा देने के लिए जीतसिंह हेयर विग भी लगा लेता था। नंबर प्लेट बदलने का आइडिया यूट्यूब से आया था। उसने वीडियो देखकर कार की नंबर प्लेट बदलना सीखा था।

