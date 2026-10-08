बादल रूठे, तालाब प्यासे, नर्मदा के सहारे बचाव की तैयारी, इंदौर में 27 प्रतिशत कम बारिश ने बढ़ाई चिंता

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मालवा रीजन में इस वर्ष कम वर्षा ने चिंता बढ़ा दी है और इसका असर आगामी समय में दिखाई दे सकता है। इंदौर में भी इस वर्ष सामान्य से करीब 27 प्रतिशत कम बारिश होने के कारण आगामी महीनों में जल संकट की आशंका बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अभी से जल प्रबंधन की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

बुधवार को संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार ने जल उपलब्धता और आगामी व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कम बारिश के कारण जलस्रोतों पर पड़े असर और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा की गई। कम बारिश का सबसे बड़ा असर यशवंत सागर पर पड़ा है।

अपेक्षित मात्रा में पानी नहीं पहुंच सका पर्याप्त वर्षा नहीं होने से इसमें अपेक्षित मात्रा में पानी नहीं पहुंच सका। इसके चलते तालाब की प्राकृतिक सफाई भी प्रभावित हुई है और जलकुंभी सहित अन्य समस्याएं बनी हुई हैं। अब गंभीर लिंक योजना के माध्यम से यशवंत सागर में नर्मदा का पानी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। पानी के प्रवाह से प्राकृतिक सफाई में भी मदद मिलेगी इससे एक ओर तालाब का जलस्तर बढ़ेगा, वहीं पानी के प्रवाह से प्राकृतिक सफाई में भी मदद मिलेगी। बैठक में शहर के अन्य तालाबों में भी निर्धारित जलस्तर बनाए रखने पर विचार किया गया। लिम्बोदी सहित अन्य तालाबों में जरूरत के अनुसार नर्मदा जल से जलस्तर बढ़ाने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। इसके लिए उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी विकल्पों पर भी मंथन किया जाएगा।