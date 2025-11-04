बाइक की नंबर प्लेट निकाल कर कॉलेज छात्र ने तीन महिलाओं को लूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने झपटमारी के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित सुनसान जगह देख कर महिलाओं से चेन व मंगलसूत्र छीन लेते थे। एक आरोपित कॉलेज का छात्र है। दोनों ने महंगे शौक पूरे करने के मकसद से लूट करना स्वीकार लिया है। टीआइ डॉ. सहर्ष यादव के अनुसार कुछ दिनों पूर्व कनाड़िया रोड़ पर महिला के साथ वारदात हुई थी।

आरोपितों से मोबाइल फोन और बाइक बरामद पति और बेटे के साथ ई-स्कूटर से जा रही महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने चेन छीन ली। पुलिस ने नंदलाल पुत्र अशोक जारवाल निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग और रोहन पुत्र राजेश बिजौरिया निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग को पकड़ लिया। आरोपितों से मोबाइल फोन और बाइक बरामद की है। नंदलाल मूलत: कांटाफोड़ (देवास) का रहने वाला है और कॉलेज में पढ़ता है। 12वीं तक पढ़ा रोहन फर्नीचर बनाने का काम करता है।