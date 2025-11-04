मेरी खबरें
    बाइक की नंबर प्लेट निकाल कर कॉलेज छात्र ने तीन महिलाओं को लूटा

    कनाड़िया पुलिस ने झपटमारी के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित सुनसान जगह देख कर महिलाओं से चेन व मंगलसूत्र छीन लेते थे। एक आरोपित कॉलेज का छात्र है। दोनों ने महंगे शौक पूरे करने के मकसद से लूट करना स्वीकार लिया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 08:17:06 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 08:17:06 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने झपटमारी के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित सुनसान जगह देख कर महिलाओं से चेन व मंगलसूत्र छीन लेते थे। एक आरोपित कॉलेज का छात्र है। दोनों ने महंगे शौक पूरे करने के मकसद से लूट करना स्वीकार लिया है। टीआइ डॉ. सहर्ष यादव के अनुसार कुछ दिनों पूर्व कनाड़िया रोड़ पर महिला के साथ वारदात हुई थी।

    आरोपितों से मोबाइल फोन और बाइक बरामद

    पति और बेटे के साथ ई-स्कूटर से जा रही महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने चेन छीन ली। पुलिस ने नंदलाल पुत्र अशोक जारवाल निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग और रोहन पुत्र राजेश बिजौरिया निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग को पकड़ लिया। आरोपितों से मोबाइल फोन और बाइक बरामद की है। नंदलाल मूलत: कांटाफोड़ (देवास) का रहने वाला है और कॉलेज में पढ़ता है। 12वीं तक पढ़ा रोहन फर्नीचर बनाने का काम करता है।


    वारदात कर कॉलेज-कोचिंग चला जाता था आरोपी

    आरोपितों ने पूछताछ में किशनगंर और विजयनगर में भी महिलाओं से लूट करना स्वीकारा है। टीआइ के मुताबिक नंदलाल ने पुलिस को बताया वह किराये से रूम लेकर रहता है। उसने खर्चा और लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए महिलाओं से चेन व मंगलसूत्र लूटने की साजिश की और रैकी कर वारदात करने लगा। आरोपित घटना के पूर्व बाइक की नंबर प्लेट निकाल लेता था। वारदात कर वह कॉलेज और कोचिंग चला जाता था।

