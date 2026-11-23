नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के पास सिमरोल में रविवार देर रात नए बायपास पर दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। सभी युवक नेपानगर से इंदौर लौट रहे थे। एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान उनकी कार सामने से आ रही एसयूवी से टकरा गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि कार चला रहे अमित (28) को गंभीर चोटें आईं। अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। अमित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। हादसे के बाद एसयूवी में सवार युवक अपनी गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गए।