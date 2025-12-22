सिर्फ इसलिए क्षतिपूर्ति देने से इंकार नहीं कर सकते कि आयकर रिटर्न पर अधिकारी की मुहर नहीं- हाईकोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दुर्घटना क्लेम के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने से इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतक के आयकर रिटर्न पर उसके हस्ताक्षर और आयकर अधिकारी की मुहर नहीं थी।

आयकर रिटर्न एक वैधानिक दस्तावेज है। अगर इसकी प्रमाणिकता को लेकर जिला न्यायालय को किसी तरह का संशय था तो कोर्ट को आयकर विभाग से उसकी प्रमाणिकता की जांच करवाना थी। रिटर्न जमा करने वाले के हस्ताक्षर और अधिकारी की मुहर नहीं होने का मतलब यह बिलकुल नहीं कि रिटर्न जमा ही नहीं किया गया है।

मृतक के तीन वर्ष के आयकर रिटर्न देखने से यह बात स्पष्ट है कि उसकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। हाई कोर्ट ने मृतक के आश्रितों को जिला कोर्ट द्वारा दिलवाई गई तीन लाख 82 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति को अपर्याप्त मानते हुए इसे बढ़ाकर 21 लाख 65 हजार रुपये करने का आदेश दिया। मामला इंदौर जिला निवासी हंसराज का है। वे 8 जुलाई 2010 को अपने मित्र के साथ कार में जा रहे थे कि आगे चल रहे टैंकर के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से उनकी कार टैंकर में घुस गई। हादसे में हंसराज की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी अनिता, दो नाबालिग बच्चों और मां ने जिला कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया।