डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के फूटी कोठी ब्रिज के नीचे से हटाई गई सब्जी मंडी के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इस मामले में स्थानीय सब्जी कारोबारियों का पक्ष लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी फूटी कोठी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं।

पटवारी बोले- CM इंदौर से रणछोड़ कर भाग गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले इंदौर के प्रभारी मंत्री थे, लेकिन अब उन्होंने प्रभार छोड़ दिया है। उनकी जगह मंत्री चेतन्य काश्यप को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटवारी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा, 'आज ये इंदौर से रणछोड़ हुए हैं। मैं वचन देता हूं, मां अहिल्या की कसम खाकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि इन्हें मध्यप्रदेश से रणछोड़ कर देंगे। ये हमारा वचन है।'