इंदौर में कचरे के ढेर में महापौर के पोस्टर लगाकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सफाई मित्रों की मांग पर निगम घेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में सफाई मित्रों लंबित मांगों को लेकर अब कांग्रेस भी उनके साथ में उतर आई है। कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। शहर में जमा कचरे के ढेर के बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों पर लिखा था— 'महापौ१र एक काम करो, कचरे के ढेर में डूब मरो', साथ ही 'सफाई मित्रों की मांगें पूरी करो, इंदौर को कचरा मुक्त करो' का संदेश दिया गया।

सफाई मित्रों की प्रमुख मांगें लंबे समय से कार्यरत सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए

समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए

करीब 5 हजार नए स्थायी सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए

एनजीओ/ठेका प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों को स्थायी रोजगार दिया जाए

मेडिकल आधार पर पात्र परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए

ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए

विनियमित कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से स्थायी मानने की मांग

दीपावली पर अतिरिक्त वेतन देने की मांग

लंबित वेतन-भत्तों और सेवा लाभों का निराकरण

अवकाश नगदीकरण और अन्य लंबित सेवा संबंधी मामलों का समाधान सफाई कर्मचारियों ने इन मांगों को लेकर अक्टूबर 2026 में नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और काम बंद करने की चेतावनी दी थी। रिपोर्टों के अनुसार नियमितीकरण और अन्य सेवा संबंधी मुद्दे आंदोलन के केंद्र में हैं। कचरे के बीच पोस्टर बना विरोध का केंद्र कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कचरे के ढेर के बीच लगाए गए पोस्टर लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। प्रदर्शनकारियों ने सफाई मित्रों की मांगों के समाधान के साथ-साथ शहर में जमा कचरे को तत्काल उठाने और सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई।