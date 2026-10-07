इंदौर में कचरे के ढेर में महापौर के पोस्टर लगाकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सफाई मित्रों की मांग पर निगम घेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में सफाई मित्रों लंबित मांगों को लेकर अब कांग्रेस भी उनके साथ में उतर आई है। कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। शहर में जमा कचरे के ढेर के बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों पर लिखा था— 'महापौ१र एक काम करो, कचरे के ढेर में डूब मरो', साथ ही 'सफाई मित्रों की मांगें पूरी करो, इंदौर को कचरा मुक्त करो' का संदेश दिया गया।
सफाई कर्मचारियों ने इन मांगों को लेकर अक्टूबर 2026 में नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और काम बंद करने की चेतावनी दी थी। रिपोर्टों के अनुसार नियमितीकरण और अन्य सेवा संबंधी मुद्दे आंदोलन के केंद्र में हैं।
कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कचरे के ढेर के बीच लगाए गए पोस्टर लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। प्रदर्शनकारियों ने सफाई मित्रों की मांगों के समाधान के साथ-साथ शहर में जमा कचरे को तत्काल उठाने और सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो सफाई मित्र शहर को साफ रखने के लिए दिन-रात काम करते हैं, उनकी लंबित मांगों का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए। वहीं, नगर निगम की ओर से पहले भी सफाई कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसमें नियमितीकरण, वेतन-भत्ते और अनुकंपा नियुक्ति जैसे विषय शामिल हैं।