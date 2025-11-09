Constable बनकर लड़कियों से बात करने वाला ठग गिरफ्तार, पुलिस में भर्ती का देता था झांसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस भर्ती परीक्षा में पास करवाने का झांसा देकर ठगी करने का आरोपित अजय पाटीदार 10वीं पास निकला। वह लड़कियों से दोस्ती करने का शौकीन है। खुद को पुलिस आरक्षक बताकर लड़कियों को काल लगाता था। बड़े अफसरों का करीबी और परीक्षा में पास करवाने का झांसा देता था। इंदौर पुलिस की अपराध शाखा ने शनिवार को बागली (देवास) निवासी अजय पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपित के खिलाफ एक युवती ने शिकायत दर्ज करवाई थी। युवती ने सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 में आवेदन दिया है। अजय ने उसे काल और मैसेज कर कहा कि वह परीक्षा पास करवा देगा। उसे सिर्फ परीक्षा देने जाना है। लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करवाने का काम उसका है। 2022 में तो 29 लड़कियों को पास करवा चुका है। वह अफसरों का करीबी है और भोपाल से काम करवाता है। इसके बदले उसने साढ़े छह लाख रुपयों की मांग की। युवती ने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली और पुलिस में शिकायत कर दी।
पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। अपराध शाखा के डीएसपी राजेश कुमार त्रिपाठी और एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने पूछताछ कि तो उसने बताया कि वह लड़कियों से बात करने का शौकीन है। उन्हें प्रभावित करने के लिए खुद को पुलिसकर्मी बताता था। उसने युवती को मैसेज कर बात की और परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी निकाल ली।
