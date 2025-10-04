मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में अल्प्राजोलम मामले में ठेकेदार गिरफ्तार, बांग्लादेश तक सप्लाई का संदेह,पढ़ें क्या है पूरा मामला

    करोड़ों रुपये मूल्य के अल्प्राजोलम पावडर की सप्लाई करने वाले ठेकेदार को नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने रोहतक के दवा कारोबारियों से पावडर खरीदने की बात स्वीकार की है। एजेंसी को संदेह है कि यह पावडर बांग्लादेश तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस अब तस्करों के मोबाइल और बैंक खातों की जांच कर रही है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 04:33:52 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 04:33:52 AM (IST)
    इंदौर में अल्प्राजोलम मामले में ठेकेदार गिरफ्तार, बांग्लादेश तक सप्लाई का संदेह,पढ़ें क्या है पूरा मामला
    इंदौर में अल्प्राजोलम मामले में ठेकेदार गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर । करोड़ों रुपये मूल्य के अल्प्राजोलम पावडर की सप्लाई करने वाले ठेकेदार को नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने रोहतक के दवा कारोबारियों से पावडर खरीदने की बात स्वीकार की है। एजेंसी को संदेह है कि यह पावडर बांग्लादेश तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस अब तस्करों के मोबाइल और बैंक खातों की जांच कर रही है।

    डीआइजी (नारकोटिक्स) महेशचंद्र जैन के अनुसार पुलिस ने गुरुवार को मुश्ताक पुत्र अल्लाह नूर मंसूरी निवासी ताल (रतलाम) को उज्जैन से पकड़ा। उसके पास से 20 किलो 363 ग्राम अल्प्राजोलम पावडर बरामद हुआ, जिससे लगभग 20 लाख टेबलेट बनाई जा सकती थीं।

    मुश्ताक ने बताया कि पावडर के पैकेट नरसिंगपुर (मंदसौर) के ओमप्रकाश रैदास ने दिए थे। शुक्रवार को ओमप्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया। डीएसपी संतोष हाड़ा के अनुसार, ओमप्रकाश ठेकेदारी करता है और उसने रोहतक के दवा व्यापारियों से सस्ता पावडर खरीदने की बात स्वीकार की है। वह पहले भी एमडी, अफीम और अल्प्राजोलम पावडर की सप्लाई कर चुका है। पुलिस को संदेह है कि तस्करों के तार बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं। आरोपित गोलियां बनाकर आगे सप्लाई करते हैं।

    इसे भी पढ़ें- इंदौर में EOW की बड़ी कार्रवाई, फर्जी नोटिस चस्पा कर ब्लैकमेल करने वाला एआरओ और बिल कलेक्टर गिरफ्तार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.