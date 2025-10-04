इंदौर में अल्प्राजोलम मामले में ठेकेदार गिरफ्तार, बांग्लादेश तक सप्लाई का संदेह,पढ़ें क्या है पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर । करोड़ों रुपये मूल्य के अल्प्राजोलम पावडर की सप्लाई करने वाले ठेकेदार को नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने रोहतक के दवा कारोबारियों से पावडर खरीदने की बात स्वीकार की है। एजेंसी को संदेह है कि यह पावडर बांग्लादेश तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस अब तस्करों के मोबाइल और बैंक खातों की जांच कर रही है।

डीआइजी (नारकोटिक्स) महेशचंद्र जैन के अनुसार पुलिस ने गुरुवार को मुश्ताक पुत्र अल्लाह नूर मंसूरी निवासी ताल (रतलाम) को उज्जैन से पकड़ा। उसके पास से 20 किलो 363 ग्राम अल्प्राजोलम पावडर बरामद हुआ, जिससे लगभग 20 लाख टेबलेट बनाई जा सकती थीं।