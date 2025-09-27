मेरी खबरें
    दिग्विजय‍ सिंह के आने से पहले इंदौर का सीतलामाता बाजार भगवा झंडों से पटा

    इंदौर के सीतलामाता बाजार में मुस्लिम सेल्समैन हटाने का विवाद गरमाया हुआ है। विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के फरमान के बाद बाजार भगवा झंडों से भर गया। दिग्विजय सिंह के आने से पहले व्यापारी विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से एकलव्य गौड़ पर एफआईआर की मांग की है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 01:24:05 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 01:28:37 PM (IST)
    इंदौर के सीतलामाता बाजार में लगे पोस्टर।

    1. सीतलामाता बाजार के व्यापारी दिग्विजय सिंह का विरोध कर रहे हैं।
    2. जीतू पटवारी ने एकलव्य गौड़ पर एफआईआर की मांग की है।
    3. मुस्लिम समाज ने इन बाजारों खरीदारी नहीं करने आह्वान किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में सीतलामाता बाजार की दुकानों में सेल्समैन रखने को लेकर चल रही राजनीति के मामले में आज दिग्विजय सिंह यहां पहुंचने वाले हैं। इधर इसके पहले ही सीतलामाता बाजार की दुकानें भगवा झंडों और बैनरों से पट गई है। दुकान संचालकों ने गले में केसरिया पट्टा पहन लिया है। व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि वे दिग्विजय सिंह का विरोध करेंगे।

    सीतलामाता बाजार के बहाने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश

    सीतलामाता बाजार की दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन और भागीदारों को हटाने के विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के फरमान पर राजनीति धीरे-धीरे गर्माने लगी है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता संभागायुक्त सुदाम खाड़े से मिले और पूरे प्रकरण पर प्रशासन की खामोशी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने विधायक पुत्र पर एफआइआर दर्ज करने की मांग करते हुए चेतावनी दी। इस बीच बाजार में भी इस पूरे प्रकरण पर सरगर्मी तेज हो गई है।

    naidunia_image

    दरअसल एक दिन पहले ही दस मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात सामने आई। इस बीच कुछ हिंदू-मुस्लिम व्यापारियों ने साथ मिलकर इस मनमाने आदेश का विरोध भी कर दिया। मामले में 12 सितंबर को नईदुनिया में खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें कहा था कि महिला वस्त्रों के सबसे बड़े सीतलामाता बाजार से मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का निर्देश एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों को दिया है।

    naidunia_image

    लव जिहाद की घटनाओं को रोकना इसका कारण बताया जा रहा है। इस बीच बाजार से कुछ व्यापारियों ने ऐसे कर्मचारियों को निकाल भी दिया। मुस्लिम समाज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और समाज के लोगों से इन बाजारों में खरीदी न करने का आह्वान कर दिया।

    naidunia_image

    शुक्रवार शाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा, पूर्व पार्षद दीपू यादव और अमित पटेल संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे। पटवारी ने संभागायुक्त खाड़े से कहा कि शहर का माहौल और व्यापार दोनों बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आखिर क्यों एकलव्य गौड़ पर एफआइआर दर्ज नहीं की जा रही? पटवारी ने संभागायुक्त से कहा कि गौड़ न कोई मंत्री है, न जनप्रतिनिधि है फिर वह किस हैसियत से व्यापारियों को आदेश दे रहा है।

