दिग्विजय‍ सिंह के आने से पहले इंदौर का सीतलामाता बाजार भगवा झंडों से पटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में सीतलामाता बाजार की दुकानों में सेल्समैन रखने को लेकर चल रही राजनीति के मामले में आज दिग्विजय सिंह यहां पहुंचने वाले हैं। इधर इसके पहले ही सीतलामाता बाजार की दुकानें भगवा झंडों और बैनरों से पट गई है। दुकान संचालकों ने गले में केसरिया पट्टा पहन लिया है। व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि वे दिग्विजय सिंह का विरोध करेंगे।

सीतलामाता बाजार के बहाने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश सीतलामाता बाजार की दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन और भागीदारों को हटाने के विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के फरमान पर राजनीति धीरे-धीरे गर्माने लगी है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता संभागायुक्त सुदाम खाड़े से मिले और पूरे प्रकरण पर प्रशासन की खामोशी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने विधायक पुत्र पर एफआइआर दर्ज करने की मांग करते हुए चेतावनी दी। इस बीच बाजार में भी इस पूरे प्रकरण पर सरगर्मी तेज हो गई है।

दरअसल एक दिन पहले ही दस मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात सामने आई। इस बीच कुछ हिंदू-मुस्लिम व्यापारियों ने साथ मिलकर इस मनमाने आदेश का विरोध भी कर दिया। मामले में 12 सितंबर को नईदुनिया में खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें कहा था कि महिला वस्त्रों के सबसे बड़े सीतलामाता बाजार से मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का निर्देश एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों को दिया है। लव जिहाद की घटनाओं को रोकना इसका कारण बताया जा रहा है। इस बीच बाजार से कुछ व्यापारियों ने ऐसे कर्मचारियों को निकाल भी दिया। मुस्लिम समाज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और समाज के लोगों से इन बाजारों में खरीदी न करने का आह्वान कर दिया।