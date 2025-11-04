साइबर क्राइम पर प्रहार... डेढ़ हजार बैंक खाते फ्रीज, ढाई सौ फर्जी आइडी ब्लॉक, ठगी के 12 करोड़ बचाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपराध शाखा ने साइबर क्राइम के पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। करीब 4500 शिकायतों पर एक्शन लेते हुए एक्सपर्ट ने 12 करोड़ से अधिक की राशि पीड़ितों के खातों में पुन: जमा करवाई है। संपूर्ण कार्रवाई में साइबर सेल ने 1500 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज करवाया और लगभग 250 फर्जी सोशल मीडिया आइडी ब्लॉक करवाई है।

12 करोड़ 61 लाख पीड़ितों के पुन: लौटाई एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार साइबर अपराध से संबंधित इस वर्ष जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर तक कुल 4500 शिकायतें प्राप्त हुई थी। साइबर एक्सपर्ट ने तत्काल एक्शन लिया और अपराधियों के बैंक खातों को तुरंत फ्रीज करवा दिया। इस तरह पीड़ितों से ठगी राशि ठग के खाते में ट्रांसफर होने से पहले ही रुक गई। पुलिस ने कुल 12 करोड़ 61 लाख से अधिक की रकम पीड़ितों के पुन: लौटा दी।