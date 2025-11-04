मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    साइबर क्राइम पर प्रहार... डेढ़ हजार बैंक खाते फ्रीज, ढाई सौ फर्जी आइडी ब्लॉक, ठगी के 12 करोड़ बचाए

    अपराध शाखा ने साइबर क्राइम के पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। करीब 4500 शिकायतों पर एक्शन लेते हुए एक्सपर्ट ने 12 करोड़ से अधिक की राशि पीड़ितों के खातों में पुन: जमा करवाई है। संपूर्ण कार्रवाई में साइबर सेल ने 1500 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज करवाया।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 08:40:40 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 08:40:40 PM (IST)
    साइबर क्राइम पर प्रहार... डेढ़ हजार बैंक खाते फ्रीज, ढाई सौ फर्जी आइडी ब्लॉक, ठगी के 12 करोड़ बचाए
    साइबर क्राइम पर प्रहार...

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपराध शाखा ने साइबर क्राइम के पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। करीब 4500 शिकायतों पर एक्शन लेते हुए एक्सपर्ट ने 12 करोड़ से अधिक की राशि पीड़ितों के खातों में पुन: जमा करवाई है। संपूर्ण कार्रवाई में साइबर सेल ने 1500 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज करवाया और लगभग 250 फर्जी सोशल मीडिया आइडी ब्लॉक करवाई है।

    12 करोड़ 61 लाख पीड़ितों के पुन: लौटाई

    एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार साइबर अपराध से संबंधित इस वर्ष जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर तक कुल 4500 शिकायतें प्राप्त हुई थी। साइबर एक्सपर्ट ने तत्काल एक्शन लिया और अपराधियों के बैंक खातों को तुरंत फ्रीज करवा दिया। इस तरह पीड़ितों से ठगी राशि ठग के खाते में ट्रांसफर होने से पहले ही रुक गई। पुलिस ने कुल 12 करोड़ 61 लाख से अधिक की रकम पीड़ितों के पुन: लौटा दी।


    एडीसीपी के अनुसार, साइबर अपराध की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। जांच में पता चला फर्जी इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट चला रहे है और उसके माध्यम से ही लोगों को जाल में फंसाते है। टीम ने 250 से ज्यादा फर्जी आइडी ब्लॉक करवाई और 200 सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिकवर किया जो अपराधियों द्वारा हैक कर लिए गए थे।

    सबसे ज्यादा जून-जुलाई में हुई ठगी

    • जनवरी = 70 लाख 32 हजार

    • फरवरी = 81 लाख 95 हजार

    • मार्च = 60 लाख 10 हजार

    • अप्रैल = 61 लाख 54 हजार

    • मई = 1 करोड़ 73 लाख

    • जून = 1 करोड़ 86 लाख

    • जुलाई = 1 करोड़ 78 लाख

    • अगस्त = 1 करोड़ 49 लाख

    • सितंबर= 1 करोड़ 68 लाख

    • अक्टूबर= 1 करोड़ 30 लाख

    साइबर अपराधियों के ठगी के तरीके

    - इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन फ्रॉड (जैसे टास्क, ट्रेडिंग, आदि)।

    - बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट, रिवार्ड प्वाइंट रिडीम, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर धोखाधड़ी।

    - सेक्सटॉर्शन एवं रोमांस स्कैम के द्वारा ऑनलाइन ठगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.