इंदौर में अवैध कॉलोनियों पर कसेगा शिकंजा, सरकारी जमीन से हटेगा कब्जा, कलेक्टर के निर्देश की अनदेखी पर कटेगा वेतन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर कालोनियां बसाने वालों के खिलाफ अब प्रशासन का अभियान और तेज होगा। सरकारी जमीन को कब्जाने, बेचने या उस पर अवैध निर्माण कर कालोनी विकसित करने वालों पर कार्रवाई के साथ नए कब्जों को रोकने की जिम्मेदारी भी अधिकारियों की तय की जाएगी। सोमवार को टीएल बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और अवैध कालोनियों पर प्रभावी रोक लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्रवाई के बाद उसी जमीन पर दोबारा कब्जा न हो। अवैध कालोनियों के विकास पर रोक लगाने के साथ इन्हें विकसित करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में आइडीए के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।