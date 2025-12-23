Indore में साइबर ठगों के निशाने पर 'खाकी', पुलिसकर्मियों के वॉट्सएप हैक कर भेजे फर्जी ई-चालान, SI के खाते से उड़ाए 58 हजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साइबर अपराधियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए उनके मोबाइल हैक कर लिए है। उनके नंबरों से यूजर्स को एपीके फाइलें भेजी जा रही है। चंदननगर, लसूड़िया और आजाद नगर थाने के पुलिसकर्मियों ने तो क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मेटा को ई-मेल कर वाट्सएप हैक होने की जानकारी दी है।

एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक साइबर अपराधियों ने पुलिसकर्मियों के वाट्सएप अकाउंट को कब्जे में कर उनकी डिस्प्ले पिक्चर(डीपी) हटा दी। उस स्थान पर अंग्रेजी में ई-चालान लिखा गया है। उस नंबर से बाकायदा अंग्रेजी में फर्जी मैसेज के ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक उल्लंघन का नोटिस और एपीके फाइल भेजी जा रही है।

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने एडवाइजरी जारी की मैसेज के साथ 7.0 एमबी की एपीके फाइल भेजी गई है जिसमें ई-चालान लिखा हुआ है। यूजर्स ट्रेफिक पुलिस का मैसेज समझ कर फाइल खोल लेता है और उसके फोन का नियंत्रण साइबर अपराधी के हाथों में चला जाता है। पिछले पांच दिनों से इसी तरह से मैसेज पुलिसकर्मियों से नंबरों से उनके रिश्तेदार और परिचितों के मोबाइल पर आए है। इस घटना को लेकर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। थानेदार का फोन हैक कर रुपये भी निकाले साइबर ठगी के शिकार एक एसआइ के खाते से तो अपराधियों ने 58 हजार 300 रुपये निकाल लिए। एसआइ के अनुसार वह इस नंबर पर वाट्सएप तक नहीं चलाते है। परिचित और रिश्तेदारों के पास मैसेज पहुंचते ही काल आना शुरु हो गए। लोगों ने बताया तो धोखाधड़ी की जानकारी लगी। बेटे से मेटा को ई-मेल भेज कर वाट्सएप बंद करवाया।