मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट,दुकानदार सहित तीन गंभीर

    धमाके की सूचना मिलते ही द्वारकापुरी पुलिस मौके पर पहुंची। टीआइ सुशील पटेल के मुताबिक दीपक पूजा कर रहा था। धमाके से दीवार ढह गई और दीपक दब गया। लोगों की मदद से उसे निकाला और अस्पताल भिजवाया। धमका इतना जोरदार था कि दुकान में रखे बर्तन सुखे पत्तों की तरह हवा में उड़कर दूर जा गिरे।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 07:44:49 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 07:55:47 PM (IST)
    इंदौर में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट,दुकानदार सहित तीन गंभीर
    गैस सिलेंडर में हुआ धमाका।

    HighLights

    1. धमाके से दुकानदार सहित तीन गंभीर घायल।
    2. बर्तन और प्लास्टिक दुकानों की दीवारे ढह गईं।
    3. इससे उछलकर 20 फीट दूर गिरे कर्मचारी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। साठ फीट रोड़ पर गुरुवार दोपहर जोरदार धमाका हुआ। धमाके से दुकानों की दीवारे तक ढह गई। एक दुकानदार और दो कर्मचारी घायल हो गए। धमाका अवैध तरिके से गैस रिफिलिंग करने के दौरान हुआ है। त्योंहार के दौर में ब्लास्ट की सूचना से पुलिस भी सकते में आ गई और फोरेंसिक एक्सपर्ट,खोजी श्वान,निमग व फायरकर्मियों को मौके पर भेजा। पुलिस ने मौके से सिलेंडर भी बरामद किए हैं।

    एसीपी शिवेंदु जोशी के मुताबिक घटना द्वारकापुरी थाना अंतर्गत आने वाले 60 फीट रोड़ की है। यहां रहने वाले विनोद माखिजा के दो मंजिला मकान में बंटी कसेरा की श्रीनाथ के नाम से बर्तन की दुकान है।एक तरफ विनोद के बेटे दीपक माखिजा की दीपक ट्रेडर्स के नाम से प्लास्टिक की दुकान है।

    दोपहर को बंटी के कर्मचारी रोहित और सुमित गैस रिफिलिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हुआ और पूरी दुकान तहस नहस हो गई। धमाके से दीवारे तास के पत्ते की तरह ढह गई और दो मंजिला मकान हिल गया।

    हादसे में दीपक माखिजा,रोहित और सुनील गंभीर रूप से घायल हुए। दुकानदार,रहवासियों ने उन्हें निजी अस्पताल भिजवाया। दीपक की हालत गंभीर है। सिर में कईं फ्रेक्चर हुए है। उसका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    पत्ते की तरह हवा में उझले बर्तन,स्कूटर सवार भी घायल

    धमाके की सूचना मिलते ही द्वारकापुरी पुलिस मौके पर पहुंची। टीआइ सुशील पटेल के मुताबिक दीपक पूजा कर रहा था। धमाके से दीवार ढह गई और दीपक दब गया। लोगों की मदद से उसे निकाला और अस्पताल भिजवाया। धमका इतना जोरदार था कि दुकान में रखे बर्तन सुखे पत्तों की तरह हवा में उड़कर दूर जा गिरे। दुकान का बोर्ड फट गया और बाहर खड़ा एक स्कूटर चालक घायल हो गया। बंटी के मुताबिक वह पास में दुकानदार से रुपये लेने गया था। इसी बीच दुकान से ब्लास्ट की आवाज आई और धुआं दिखाई दिया। कालोनी में अफरा तफरी मच गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.