DAVV Indore: फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सप्लीमेंट्री परीक्षा के साथ इंटरनल भी होंगे

    By Kapil Niley
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 09:12:16 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 09:14:35 AM (IST)
    देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। फाइल फोटो

    1. द्वितीय वर्ष की 16 से 25 सितंबर, प्रथम वर्ष की 29 सितंबर से 16 अक्टूबर तक परीक्षा।
    2. इसके साथ ही 25 अक्टूबर तक कॉलेजों को इंटरनल करवाकर अंक अपलोड करने हैं।
    3. कॉपियों का मूल्यांकन एक महीने में पूरा कर रिजल्ट नवंबर में जारी किया जाएगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अगले सप्ताह से स्नातक पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षाएं रखी हैं। साथ ही विद्यार्थियों को इंटरनल भी देने होंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कालेजों को पूरक परीक्षा संपन्न होते ही विद्यार्थियों की इंटरनल करवाई जानी है।

    इसके लिए विश्वविद्यालय ने शिक्षकों की पैनल भी बना दी। कॉलेजों को 25 अक्टूबर तक स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के पूरक विद्यार्थियों के इंटरनल मार्क्स भी भेजने होंगे। अधिकारियों के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह तक रिजल्ट निकालेंगे।

    विश्वविद्यालय ने 16 सितंबर से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएमएस, बीजेएमसी द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा रखी है, जो 25 सितंबर तक चलेगी। द्वितीय वर्ष में साढ़े चार हजार छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। वहीं 29 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा करवाई जाएगी। पांच हजार विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इनके लिए तीस केंद्र बनाए गए हैं, जहां दो सत्रों में पेपर होंगे।

    पूरक परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा नहीं

    कॉलेजों को 25 अक्टूबर तक स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की इंटरनल करवानी है। साथ ही विद्यार्थियों के अंक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अपलोड करने हैं। अधिकारियों के मुताबिक पूरक परीक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक नहीं है। कॉपियों का मूल्यांकन महीनेभर में पूरा किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी ने बताया कि पूरक परीक्षाओं का रिजल्ट नवंबर तक घोषित किया जाएगा।

