    आधार से दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं डिलीट हो चुकी समग्र आईडी

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 10:51:19 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 12:22:56 PM (IST)
    अतुल दुबे, जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक इंदौर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। समग्र आईडी प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण पहचान प्रणाली है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों और सदस्यों का एकीकृत डेटा बेस बनाया गया है। सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सहायता के लिए यह जरूरी है।

    शहरी क्षेत्र में रहने वाले जोनल कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्राम पंचायत में समग्र आईडी बनवा सकते हैं। ई-केवाइसी नहीं होने पर बंद हो चुकी या डिलीट हो चुकी समग्र आईडी को आधार वेरिफिकेशन से दोबारा एक्टिव कराया जा सकता है। समग्र में नाम, जन्म तारीख की जानकारी आधार से अपडेट होती है, इसलिए आधार से समग्र का ई-केवाइसी कराना जरूरी है।


    यह बात अतुल दुबे, जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक इंदौर ने मंगलवार को हेलो नईदुनिया कार्यक्रम में पाठकों के सवालों के जवाब देते हुए कही। दुबे ने बताया कि पता बदलने पर पुराने वार्ड या ग्राम से अपने समग्र की रिक्वेस्ट नए स्थान के वार्ड या ग्राम में देनी होती है और संबंधित स्थान पर उनकी आईडी को एक्टिव कर दिया जाता है।

    स्थान बदलने पर नया समग्र नहीं बनता है, पुराने समग्र को स्थानांतरित कराना पड़ता है। समग्र बनवाने के दौरान जाति का प्रमाण नहीं देने पर सामान्य जाति दर्ज की जाती है। बाद में आवेदक अपना जाति प्रमाण पत्र देकर जाति दर्ज करवा सकते हैं। जाति व्यक्तिगत दर्ज होती है और इसके लिए हर सदस्य का जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। परिवार के मुखिया के जाति प्रमाण के आधार पर पूरे परिवार की जाति दर्ज नहीं होती है।

    पाठकों के सवाल अधिकारी के जवाब

    समग्र आइडी में जाति का कालम होता है क्या?- अनिल बामनिया, इंदौर

    समग्र में जाति दर्ज होती है, इसके लिए जाति का प्रमाण देना होता है। प्रमाण नहीं देने पर सामान्य जाति दर्ज की जाती है।

    बच्चों की आईडी कैसे बनवा सकते हैं? - राजेश अग्रवाल, देवास

    आधार कार्ड के साथ फैमिली आइडी में बच्चों के नाम दर्ज करवा सकते हैं।

    समग्र आइडी में नाम गलत हो गया है, कैसे सुधरेगा? - राकेश विश्वकर्मा, इंदौर

    समग्र आईडी में नाम का सुधार ई-केवाइसी से होगा, क्योंकि समग्र में नाम आधार से लिए जाते हैं।

    किस विभाग से समग्र आइडी बनाया जा सकता है? - हुकमचंद कटारिया, सनावद

    नगरी क्षेत्र में जोनल कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत से समग्र बनवाया जा सकता है।

    समग्र आइडी में परिवार का विभाजन कैसे कर सकते हैं? - बसीर पटेल, सोनवाय

    पंचायत सचिव से परिवार का विभाजन करवा सकते हैं, इसके लिए प्रविधान है।

    2016 में समग्र बनवाई थी, लेकिन अब इसकी कापी नहीं निकल रही?- नीरज तिवारी, इंदौर

    ई-केवाइसी नहीं होने से समग्र डिएक्टिव हो गया होगा, आधार से एक्टिव करवाना होगा।

    इंदौर में समग्र आइडी बनी है, गांव में दूसरी बनवानी पड़ेगी क्या? - मनीष बारवा, इंदौर

    समग्र एक ही रहेगी, इसे इंदौर से गांव में परिवर्तित करवाना होगा।

    समग्र आइडी में पता कैसे बदलवा सकते हैं?- नरेंद्र व्यास, इंदौर

    पुराने वार्ड से एनओसी लेना और जहां पर रहने गए हैं, वहां पर अपडेट करवाना है।

    समग्र परिवार आइडी में मुखिया का नाम हट गया, क्या कर सकते हैं?- अब्दुल हुसैन, इंदौर

    ई-केवाइसी नहीं होने से नाम हट गया है, आधार से फिर से अपडेट करवा सकते हैं।

