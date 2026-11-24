नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिन घरों को बनाने में जिंदगीभर की कमाई लगा दी और जिनकी दीवारों के बीच परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा था, वे आशियाने अब मलबे का ढेर बन चुके हैं। इस मलबे में लोग अपनी जिंदगी की बची-खुची निशानियां तलाशते नजर आए। कृष्णबाग कॉलोनी में एक दिन पहले तक जहां दो से तीन मंजिला मकान खड़े थे, वहां अब ईंट, पत्थर, सरिये और टूटे दरवाजों का ढेर लगा है।

कोई हथौड़ी-कटर से सरिये निकाल रहा था, तो कोई साबुत बची ईंटें समेट रहा था। घर उजड़ने का दर्द चेहरे पर साफ था, लेकिन पेट और परिवार की जिम्मेदारी के चलते लोग अपने ही आशियाने का मलबा छांटने में जुटे थे।

ग्राम खजराना के सर्वे नंबर 66/2 (क) स्थित कॉलोनी में 42 मकानों को जमींदोज किए जाने के बाद मंगलवार को रहवासी सुबह से मलबे में अपना सामान खोजते रहे। किसी को घर का दरवाजा मिला तो किसी को छत का सरिया। कल तक जिन कमरों में परिवार रहता था, आज वहां खड़े होकर लोग पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका घर किस जगह था। कई परिवारों को अब किराये के मकानों में ठिकाना तलाशना पड़ा है। चार महीने पहले छत डाली, अब सरिये निकाल रहे रहवासी कन्हैयालाल यादव ने बताया कि चार महीने पहले ही टीन शेड हटाकर पक्की छत डलवाई थी। उन्हें कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। उनका कहना है कि मकान की रजिस्ट्री है और नगर निगम का टैक्स भी भरते रहे हैं। यदि वे कब्जाधारी थे तो रजिस्ट्री कैसे हुई और बैंक ने मकान पर लोन कैसे दिया?