    100 दिन में बदलेगी देपालपुर की सूरत, सफाई के लिए इंदौर नगर निगम के साथ हुआ एमओयू

    देश में स्वच्छता में बार-बार नंबर वन आने वाले इंदौर शहर को अब देपालपुर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको लेकर इंदौर नगर निगम और देपालपुर नगर परिषद के बीच एमओयू हुआ है। अब इंदौर नगर निगम 100 दिन में स्वच्छता में देपालपुर की सूरत बदलेगा।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 01:10:04 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 01:11:29 PM (IST)
    इंदौर और देपालपुर की जोड़ी के लिए हुआ एमओयू।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देश में स्वच्छता में सिरमौर इंदौर शहर अब दूसरे शहरों को भी स्वच्छता का पाठ पठाकर उनकी मदद करेगा। इसी सिलसिले में शनिवार को इंदौर नगर निगम और देपालपुर नगर परिषद के बीच एमओयू हुआ है। स्वच्छता से 100 दिन में ही दोपालपुर नगर की सूरत बदल जाएगी। अभी स्वच्छता सर्वे में देपालपुर 1710 नंबर पर रहा था। इसकी रैंकिंग को बेहतर बनाना है।

    देशभर को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाला इंदौर अब अधिकृत रूप से महागुरू की भूमिका में आ गया है। शासन ने इंदौर को देपालपुर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इंदौर ने देपालपुर को अधिकृत रूप से स्वच्छता में नंबर वन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको लेकर नगर निगम इंदौर और नगर परिषद देपालपुर के अधिकारियों के बीच एमओयू हुआ है। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव और देपालपुर नगर परिषद के जनप्रतिनिधि और विधायक उपस्थित रहे।

