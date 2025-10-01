DAVV Indore: मेडिकल कॉलेज के लिए नवंबर से संस्थाओं में प्रेजेंटेशन देगा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। झाबुआ में प्रस्तावित मेडिकल कालेज के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अब फंडिंग जुटाने पर विचार करने लगा है। इसके लिए संस्थाओं की सूची बनाई गई है, जिन्हें नवंबर से संपर्क किया जाएगा। साथ ही कॉलेज के बारे में प्रेजेंटेशन देंगे। इसके लिए कुलगुरु डॉ. राकेश सिंघई अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम बनाने में लगे हैं, जिसमें आठ से दस सदस्य रखे जाएंगे। इन्हें सालभर में इन संस्थाओं से आर्थिक सहायता जुटाना होगी। खास बात यह है कि फंडिंग से आने वाले पैसों को कॉलेज के निर्माण कार्य पर खर्च किया जाएगा।

झाबुआ में विश्वविद्यालय को मेडिकल कॉलेज के लिए शासन की तरफ से 70 एकड़ जमीन मिल गई है, जिसमें क्लासरूम, हॉस्टल, मेस, स्टाफ क्वार्टर, बंगले बनाए जाएंगे। झाबुआ जिला अस्पताल का विस्तार भी किया जाना है। लगभग 100 बेड बढ़ाए जाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट पर एक हजार करोड़ रुपये की डीएवीवी को आवश्यकता है। मगर शासन की तरफ से अभी कोई आर्थिक सहायता व अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।