    वर्ष 2016 से अब तक कुल 49.57 लाख रुपए की स्कॉलरशिप 'विद्या' कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा चुकी है। दसवें संस्करण ने यह साबित किया कि आनंदम का यह प्रयास महज़ एक आयोजन नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में आशा की किरण है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 05:38:33 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 05:38:33 PM (IST)
    Digi Community: इंदौर में 12 शिक्षण संस्थानों में वितरित की गई 8 लाख रुपए की स्कॉलरशिप
    - डिजिटल युग में कोई छात्र-छात्रा पीछे न रहे, इसका ध्यान रखते हुए 50 कम्प्यूटर्स का वितरण

    इंदौर। शिक्षा ही वह शक्ति है, जो किसी भी जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन, एक कड़वी हकीकत यह भी है कि कई मेधावी बच्चे महज़ चंद कुछ रुपयों की कमी के चलते अपने सपनों तक नहीं पहुँच पाते। ऐसे में, आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर का 'विद्या' स्कॉलरशिप कार्यक्रम बीते दस वर्षों से उन सपनों को पंख देता आ रहा है, जिनकी चमक समाज के भविष्य को रोशन करती है।

    कार्यक्रम का दसवाँ संस्करण 28 सितम्बर, 2025, रविवार को इंदौर स्थित प्रेस्टीज इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सभागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री अनुराग अग्रवाल (एम.डी., नेचुरल रेमेडीज प्रा. लि., बैंगलोर) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वचन दिए।

    नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष, आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर ने कहा, "हमारी पीढ़ी ने जीवन के अनुभवों से सीखा है कि शिक्षा से बढ़कर कोई निवेश नहीं। कई छात्र-छात्राएँ धन के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। 'विद्या' उनके लिए वह सहारा है, जो उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।"

    श्री एस. बी. खंडेलवाल, सचिव, आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर ने कहा, "विद्या कार्यक्रम पूरी तरह समाज के सहयोग पर आधारित है। देश-विदेश के दानदाताओं का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूँजी है। दसवें वर्ष में स्कॉलरशिप के साथ-साथ कम्प्यूटर्स का वितरण हमारी इस सोच को और मजबूत करता है कि अब कोई भी बच्चा साधनों की कमी से पिछड़े नहीं।"

    कार्यक्रम में कुल 8 लाख रुपए की स्कॉलरशिप वितरित की गई। इसमें एक्रोपोलिस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 1,70,000 रुपए और प्रेस्टिज इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की छात्राओं को 1,70,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। इसके अलावा, जीवन ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राऊ को 1,72,000 रुपए, श्री हरिओम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रंगवासा (राऊ) को 1,36,000 रुपए, इंदर और प्रभा शर्मा (ऐम फॉर सेवा) गर्ल्स स्कूल, खातेगाँव को 1,20,000 रुपए, तथा ग्रीनलैंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रीय विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रगति कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानलोक विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, द न्यू ग्रीनफील्ड पब्लिक एकेडमी और महावीर कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को 4-4 हजार रुपए, तथा दिव्या कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को 8,000 रुपए प्रदान किए गए।

    डिजिटल युग में भी कोई छात्र-छात्रा पीछे न रह जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। ऐसे में, इस साल की सबसे खास पहल रही 50 कम्प्यूटर्स का वितरण, जो विभिन्न जरुरतमंद शैक्षणिक संस्थानों को निःशुल्क प्रदान किए गए। इनमें सरस्वती शिशु मंदिर, बड़तिया सूरता (खरगोन) और निमार अभ्युदय, लेपा (खरगोन) को 8-8 कम्प्यूटर्स, स्वामी दयानंद सरस्वती शासकीय विद्यालय, पाडलीखुर्द (बड़वाहा, खरगोन) और जीवन ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राऊ को 10-10 कम्प्यूटर्स, न्यू मिड स्कूल, आहिरखेड़ी (इंदौर) और बाल निकेतन संघ, इंदौर को 5-5 कम्प्यूटर्स तथा श्री देव मातोश्री समाज सेवा संस्थान (अरुणाभ), इंदौर को 4 कम्प्यूटर्स प्रदान किए गए। इन कम्प्यूटर्स से अब सैकड़ों छात्राओं को डिजिटल शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित होगी।

    कम्प्यूटर वितरण का समग्र कार्यक्रम आनंदम के प्रमुख दानदाता, डीडवानिया (रतनलाल) चैरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई के सहयोग पर आधारित है। डीडवानिया ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होने वाली आगामी तीन वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष 100 कम्प्यूटर्स और कुल तीन वर्षों में 300 कम्प्यूटर्स के वितरण हेतु 50 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता आनंदम को प्रदान की जाएगी, जिसके लिए वे सराहना के पात्र हैं।

    कार्यक्रम का समापन एक सकारात्मक संदेश के साथ हुआ कि 'विद्या' केवल स्कॉलरशिप नहीं, बल्कि एक ऐसी सुखद यात्रा है, जो हर साल और गहरी होती जा रही है। शिक्षा का यह दीप अब और अधिक छात्राओं की राह रोशन करेगा।

