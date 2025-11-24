दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा “लोकतंत्र की लड़ाई अब Gen Z को लड़नी है”, SIR पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रविवार को इंदौर पहुंचे। विधानसभा-पांच में बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की समीक्षा और प्रशिक्षण बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर सवाल उठाए। कहा कि यह मतदाताओं को वोट देने से रोकने की साजिश है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर चुनाव आयोग को बचाने का आरोप लगाया।
272 बुद्धिजीवियों की चिट्ठी पर उठाए सवाल
दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में देश के 272 बुद्धिजीवियों द्वारा लिखी चिट्ठी पर भी सवाल उठाया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए यह चिट्ठी ऐसे लोगों से लिखवाई, जो भाजपा-संघ से जुड़े हैं। चिट्ठी लिखने वाले खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जेन-जी को लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा।
आगर की पंचायत सदस्य का फार्म इंदौर में जमा
जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने बताया कि आगर की जिला पंचायत सदस्य व कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी गर्ग का एसआइआर फार्म इंदौर में जमा हो गया, जबकि इंदौर से उनका और परिवार का कोई वास्ता नहीं रहा। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। वानखेड़े ने कहा कि इन गड़बड़ियों को नहीं रोका गया, तो आगे चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पांच–दस प्रतिशत मतदाताओं को हटाकर चुनाव प्रभावित किए जा सकते हैं। दिग्विजय ने कार्यकर्ताओं से कहा कि एक-एक बूथ पर गंभीरता से काम में जुटें।
