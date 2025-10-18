दीपावली पर इंदौर के महालक्ष्मी मंदिरों में विशेष आयोजन, कहीं स्वर्ण पुष्प से तो कहीं 5100 दीपों से होगी आराधना

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की शुरुआत आज से हो गई है। इस अवसर पर पहले दिन धनतेरस पर जहां भगवान धन्वंतरि का पूजन किया गया वहीं शहर के रोशनी से नहाए महालक्ष्मी मंदिरों में सुख-समृद्धि की देवी की आराधना की जा रही है। 18 से 23 अक्टूबर तक दीपोत्सव में कहीं फूल बंगला सजेगा तो कहीं चार बार माता का स्वरूप शृंगारित किया जाएगा। हंसदास मठ पर पहले दिन 5100 दीपों से सज्जा होगी।

लक्ष्मी-वेंकटेश देवस्थान पर 265 प्रकार की औषधियों से पंचामृत महाभिषेक लक्ष्मी-वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग में पंच पर्व पर माता का 265 प्रकार की औषधियों से पंचामृत महाभिषेक किया जाएगा। इस दौरान 1008 नामों से भगवती की स्वर्ण व रजत पुष्प से अर्चना की जाएगी। साथ ही माता को रत्न जड़ित आभूषण धारण कराए जाएंगे। नागोरियापीठाधीश्वर स्वामी विष्णुप्रपन्नाचार्य महाराज ने बताया कि इस दौरान भगवती श्री महालक्ष्मी की कुमकुम के साथ ही श्री वेणुगोपाल संस्कृत पाठशाला के विद्यर्थियों द्वारा श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आलवन्दार स्तोत्र के पाठ का वाचन किया जाएगा। मंदिर पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है।

महालक्ष्मी मंदिर पर दिन में चार बार होगा मां का शृंगार राजवाड़ा स्थित होलकरकालीन प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में हर दिन फूल बंगला सजेगा। मुख्य पुजारी पं. भानुप्रसाद दुबे ने बताया कि धनतेरस और रूप चतुर्दशी पर महालक्ष्मी का चार बार शृंगार किया जाएगा। दीपावली के दिन दो बार शृंगार होगा। वहीं शाम को छप्पन भोग अर्पित किए जाएंगे। मंदिर पर विद्युत सज्जा के साथ ही माता का नयनाभिराम शृंगार किया गया है। विद्याधाम में भगवान धन्वंतरि का पूजन एरोड्रम रोड स्थित श्रीश्री विद्या धाम मंदिर में शनिवार को धन तेरस पर भगवान धन्वंतरि का पूजन किया गया। इसके साथ ही दीपदान भी होगा। मंदिर के पं. दिनेश शर्मा ने बताया कि मंगलवार को स्नान, दान, देव, पितृ कार्य अमावस्या, बुधवार को गो-गोवर्धन पूजा, गुरुवार को भाई दूज पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान का आकर्षक शृंगार भी होगा। अन्नकूट महोत्सव एक नवंबर को मनाया जाएगा।