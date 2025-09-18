Gwalior: डॉक्टर की पत्नी को प्यार में फंसाकर ले लिया न्यूड वीडियो, अब 3.76 लाख ठगकर कर रहा ब्लैकमेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के हजीरा क्षेत्र में रहने वाली डाक्टर की 34 वर्षीय पत्नी के साथ साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शातिर ठग ने एनआरआई बनकर डॉक्टर की पत्नी से वॉट्सएप के जरिये दोस्ती की। फिर प्रेम जाल में फंसाकर बगैर कपड़ों के वीडियो बनवाया और अपने मोबाइल पर मंगवाया। इसके बाद विदेश से उपहार और डॉलर भेजने का झांसा देकर कस्टम, जीएसटी से लेकर अलग-अलग टैक्स के नाम पर पांच बार में 3.76 लाख रुपये अलग-अलग पे-वॉलेट पर बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए।
इसके बाद 2.85 लाख रुपये की मांग और की गई। जब पीड़िता ने रुपये देने से इनकार कर दिया तब वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डालकर बदनाम करने की धमकी देने लगा। कुछ लोगों को वीडियो भेजा भी गया है। पीड़िता रोती हुई क्राइम ब्रांच थाने पहुंची। यहां उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
करीब एक माह पहले मेरे वॉट्सएप नंबर पर 923007507684 से हाय मैसेज आया। मैंने उसी नंबर पर मैसेज कर पूछा कि आप कौन हैं। इस पर मैसेज करने वाले ने कहा कि मेरा नंबर उसे इंस्टाग्राम से मिला है। उसने मुझे दोस्ती का प्रस्ताव दिया। उसने अपना नाम विपिन बताया और कहा कि वह यूनाइटेड किंगडम में रहता है। मैंने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। मैसेज के जरिये मैं उससे बात करने लगी। वह मुझसे मेरी फोटो मांगता था। अपनी फोटो भी मुझे भेजता था। दोस्ती की बातचीत प्रेम में बदल गई। फिर उसने एक दिन मैसेज में पूछा कि क्या लंदन आओगी।
मैंने उसे कहा कि अगर डॉक्टर पति को पता चल गया तो वह घर से निकाल देंगे। चार दिन पहले उसने मुझसे कहा कि न्यूड वीडियो भेजो। मैं उसकी बातों में आ गई। मैंने बगैर कपड़ों के वीडियो बनाकर उसके वॉट्सएप नंबर पर भेज दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए कुछ सामान यूके से भेज रहा है। आधार कार्ड भी मुझसे मांगा। अगले दिन मेरे पास 9459316606 नंबर से कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि विदेश से गिफ्ट आया है, इसका जीएसटी भरना होगा। उसके बताए अनुसार 15 हजार रुपये फोन-पे कर दिए।
इसके बाद दोबारा 72502292253 पर 15 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए गए। इसके बाद डॉलर को भारतीय मुदा में कन्वर्ट कराने के नाम पर 46 हजार फिर आगे की प्रक्रिया के नाम पर 1.20 लाख रुपये और परमिट कार्ड बनवाने के नाम पर 1.15 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। इस तरह मैंने 3.76 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद मुझसे 2.85 लाख रुपये मांगे गए। जब मैंने रुपये देने से इनकार किया तो मेरा न्यूड वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डालने की धमकी दी गई। मेरे रिश्तेदारों को भी फोन किया गया। तब मैंने अपने भाई को पूरी घटना बताई और पुलिस में शिकायत की।
ठगों के फोन लगातार मेरे पास अब भी आ रहे हैं। वह मेरे ऊपर रुपए देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कुछ लोगों को यह वीडियो भेजा भी है। सुमन कुमारी (परिवर्तित नाम)- जैसा कि पीड़िता ने एफआईआर कराते समय पुलिस को बताया।
जैसे ही पीड़िता क्राइम ब्रांच थाने पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने तुरंत इन नंबरों पर कॉल किया। ठगों ने फोन उठाया इसके बाद भी पीड़िता के पास लगातार कॉल आ रहे हैं। फर्जी नंबर से कॉल, पे-वालेट दूसरे राज्य का ठगों ने पुलिस को उलझाने के लिए फर्जी नंबरों से कॉल किया। इनके पते दूसरे राज्य में तो ऑपरेट दूसरे राज्य से हो रहे हैं। पांच राज्य अब तक पुलिस ने ट्रैक किए हैं।