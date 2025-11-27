नईदुनिया प्रति‍निधि, इंदौर। देशभर में जारी छापों की कार्रवाई के बीच इंदौर के खुड़ैल क्षेत्र में स्थित इंडेक्स मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेंटर में भी पहुंची। दिल्ली से पहुंची ईडी की टीम ने कालेज के संचालक को भी तलब किया। इसके बाद कुछ दस्तावेज और इलैक्ट्रानिक रिकार्ड जब्त किया गया।

दोपहर बाद टीम रवाना भी हो गई। माना जा रहा है कि सीबीआई द्वारा दर्ज मेडिकल कॉलेज रिश्वत कांड की एफआईआर के आधार पर जांच करते हुए ही ईडी की टीम इंदौर के मेडिकल कालेज में पहुंची थी। सीबीआई की एफआईआर में मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने के फर्जीवाड़े में रावतपुरा सरकार के साथ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के संचालक सुरेश भदौरिया को भी आरोपित बनाया है। भदौरिया सीबीआई की एफआईआर में कुल 30 आरोपित हैं इसमें आरोपित नंबर 25 के रूप में भदौरिया का नाम दर्ज है।