    इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पहुंची ईडी की टीम, दस्‍तावेज और रिकॉर्ड जब्‍त

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 09:05:36 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 09:13:01 PM (IST)
    इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पहुंची ईडी की टीम, दस्‍तावेज और रिकॉर्ड जब्‍त
    इंडेक्‍स मेडिकल कॉलेज पहुंची ईडी।

    HighLights

    1. इंडेक्स कॉलेज ने बयान दिया कि पुराने मामले में जानकारी मांगी गई।
    2. प्रशासनिक अधिकारी धीरज जायसवाल ने कहा ईडी की टीम आई थी।
    3. पुराने मामले से संबधित कागजात मांगे जो उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

    नईदुनिया प्रति‍निधि, इंदौर। देशभर में जारी छापों की कार्रवाई के बीच इंदौर के खुड़ैल क्षेत्र में स्थित इंडेक्स मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेंटर में भी पहुंची। दिल्ली से पहुंची ईडी की टीम ने कालेज के संचालक को भी तलब किया। इसके बाद कुछ दस्तावेज और इलैक्ट्रानिक रिकार्ड जब्त किया गया।

    दोपहर बाद टीम रवाना भी हो गई। माना जा रहा है कि सीबीआई द्वारा दर्ज मेडिकल कॉलेज रिश्वत कांड की एफआईआर के आधार पर जांच करते हुए ही ईडी की टीम इंदौर के मेडिकल कालेज में पहुंची थी।

    सीबीआई की एफआईआर में मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने के फर्जीवाड़े में रावतपुरा सरकार के साथ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के संचालक सुरेश भदौरिया को भी आरोपित बनाया है। भदौरिया सीबीआई की एफआईआर में कुल 30 आरोपित हैं इसमें आरोपित नंबर 25 के रूप में भदौरिया का नाम दर्ज है।


    हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर इंडेक्स कॉलेज ने बयान दिया कि पुराने मामले में जानकारी मांगी गई। कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी धीरज जायसवाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में दिल्ली से ईडी की टीम आई थी। पुराने मामले से संबधित कुछ कागजात उन्होंने मांगे जो उन्हें उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

