नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने की मंशा से ट्रैफिक विभाग द्वारा शहर की तीन प्रमुख मार्गों एबी रोड, एमजी रोड और सुपर कारिडोर पर गुरुवार से ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित कर दिया है। बैन की पहले दिन इन तीन मुख्य मार्गों पर मिला जुला असर दिखाई दिया। यातायात की लिहाज से शहर की व्यस्ततम मार्गों में से एक एमजी रोड पर पुलिसकर्मी ई रिक्शा चालकों को रोकते नजर आए, तो वहीं कुछ ई रिक्शा चालक पुलिस कार्रवाई को नजरअंदाज करते हुए बेखौफ सड़क पर गाड़ी दौड़ाते दिखे।

इसी तरह का नजारा एबी रोड पर भी रहा। हालांकि सुपर कारिडोर पर ई रिक्शा का संचालन होता नजर नहीं आया। प्रतिबंधित मार्गों पर पहले दिन पुलिसकर्मी ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें नियम न तोड़ने की समझाइश देते दिखे।

एमजी रोड पर सुबह दौड़े ई-रिक्शा, दोपहर बाद दिखी सख्ती सुबह और शाम के वक्त एमजी रोड पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। यहां बड़ी संख्या में ई रिक्शा भी चलते हैं, जिनके कई बार जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। यही वजह है कि इस मार्ग पर ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है। बैन की पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने मृगनयनी चौराहे पर बैरिकेडिंग पर ई-रिक्शा प्रतिबंधित का पोस्टर लगाया। सुबह के वक्त ई रिक्शा सड़क पर बेरोकटोक घूमते दिखे, हालांकि दोपहर के बाद पुलिसकर्मियों की सख्ती रही। कई ई रिक्शाचालकों को मार्ग प्रतिबंधित होने की जानकारी नहीं थी, जिन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा रोककर समझाइश दी गई। एबी रोड पर दिखा मिला जुला असर एबी रोड पर प्रतिबंध की पहले दिन कुछ ई-रिक्शा चलते नजर आए, लेकिन यातायात पुलिस ने यहां भी कार्रवाई करने की अपेक्षा ई-रिक्शा चालकों को समझाइश दी। एक दिन पहले आदेश जारी होने से कुछ चालकों को प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी। इसलिए वह इस रूट पर आ गए। इस मार्ग पर अब ट्रैफिक पुलिस प्रतिबंधित मार्ग का फ्लेक्स लगाएगी, ताकि चालकों को जानकारी रहे कि किन सड़कों पर संचालन बंद है।