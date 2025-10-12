मेरी खबरें
    MP में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को मिली एमबीबीएस की 50 सीटें, दीपावली बाद शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया

    इंदौर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 50 सीटें मिली हैं। नेशनल मेडिकल कमिशन ने लेटर ऑफ परमिशन जारी किया है। 2025-26 सत्र से प्रवेश शुरू होगा। 65 एकड़ में फैले कैंपस में छह मंजिला अस्पताल है, जिसमें 400 बेड और 20 इमरजेंसी बेड शामिल हैं। एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन इंदौर को सिर्फ 50 ही मिल पाई हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 10:15:30 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 10:22:16 AM (IST)
    2025-26 शैक्षणिक सत्र से 50 विद्यार्थियों को एमबीबीएस कोर्स में दाखिला मिलेगा। प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल लाइब्रेरी और अलग-अलग हॉस्टल बनाए गए हैं।
    2. फैकल्टी की भर्ती पूरी हो चुकी है, करीब 102 सदस्य टीम में शामिल हैं।
    3. सभी लैब, उपकरण और ब्लड बैंक सेवाएं मानकों के अनुसार तैयार हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है। नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने शुक्रवार को कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन जारी कर दिया है। अब 2025-26 शैक्षणिक सत्र से 50 विद्यार्थियों को एमबीबीएस कोर्स में दाखिला मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल जुड़कर इस अस्पताल का उद्घाटन किया था। यह प्रदेश का पहला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है।

    अधिकारियों के अनुसार, सीट के लिए एनएमसी ने निरीक्षण किया था। कॉलेज ने एनएमसी मानकों के अनुसार तैयारी पूरी की थी। 65 एकड़ में फैले कैंपस में छह मंजिला अस्पताल है, जिसमें 400 बेड और 20 इमरजेंसी बेड शामिल हैं।


    अस्पताल में पहले तीन फ्लोर पर ओपीडी, ऊपर के फ्लोर पर क्लास रूम और प्रशासनिक ब्लाक हैं। हालांकि इसमें प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई है। एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन इंदौर को सिर्फ 50 ही मिल पाई हैं। क्योंकि तय समय पर कॉलेज में फैकल्टी सहित अन्य सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई थीं। यह खामियां एनएमसी के निरीक्षण के दौरान मिली थीं।

    102 फैकल्टी की हुई भर्ती

    शैक्षणिक सुविधाओं में स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल लाइब्रेरी और अलग-अलग हॉस्टल बनाए गए हैं। फैकल्टी की भर्ती पूरी हो चुकी है, करीब 102 सदस्य टीम में शामिल हैं। सभी लैब, उपकरण और ब्लड बैंक सेवाएं मानकों के अनुसार तैयार हैं।

    नीट में मिले अंकों के आधार पर मिलेगा प्रवेश

    ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की सीटें मिल गई हैं। दीपावली के बाद कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नीट में मिले अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। - डॉ. यू. राजेश संग्राम, डीन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज

