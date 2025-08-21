मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore: आयुष्मान योजना को लेकर हर माह सीएम हेल्पलाइन पर हो रही 10 शिकायतें

    शहर के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत सबसे अधिक शिकायत इस संबंध में आती है कि मरीजों को स्वस्थ होने के बाद भी यह डिस्चार्ज नहीं करते हैं। छोटी बीमारी में भी उपचार के लिए मरीजों को लंबे समय तक भर्ती रखा जाता है। ताकि मोटा बिल बनाकर राशि ले सकें। लेकिन इस संबंध में कभी बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आती है।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 05:25:46 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 06:11:41 PM (IST)
    Indore: आयुष्मान योजना को लेकर हर माह सीएम हेल्पलाइन पर हो रही 10 शिकायतें
    सीएम हेल्‍पलाइन।

    HighLights

    1. आयुष्मान योजना को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर 10 शिकायतें।
    2. शहर के कई निजी अस्पतालों में मरीजों से वसूली जा रही राशि।
    3. आयुष्मान से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन पर हो रही 10 शिकायतें।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। केंद्र सरकार ने गरीब, जरूरतमंदों के लिए निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। जिसमें हर प्रति वर्ष पांच लाख रूपये तक का उपचार करवाया जा सकता है। लेकिन निजी अस्पतालों ने योजना के नाम पर अवैध वसूली शुरू कर दी है।

    हाल ही में कनाड़िया क्षेत्र के फिनिक्स अस्पताल से शिकायत मिली है, जांच में आयुष्मान कार्ड धारक मरीज से राशि लेना पाया गया है। लेकिन इस तरह राशि वसूलने का खेल सिर्फ फिनिक्स अस्पताल में ही नहीं बल्कि शहर के कई निजी अस्पतालों में चल रहा है।

    सीएम हेल्पलाइन पर हर माह करीब 10 शिकायतें आयुष्मान कार्ड धारकों द्वारा वसूली, इलाज नहीं मिलने, लंबे समय तक भर्ती रखने आदि की आती है। यानि हर वर्ष 100 से अधिक शिकायतें होती है।

    इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच के लिए भी अस्पतालों में जाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक इंदौर में 68 निजी अस्पताल और 35 शासकीय अस्पताल जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। यहां आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों का उपचार होता है।

    मरीजों को स्वस्थ होने के बाद भी नहीं करते डिस्चार्ज

    शहर के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत सबसे अधिक शिकायत इस संबंध में आती है कि मरीजों को स्वस्थ होने के बाद भी यह डिस्चार्ज नहीं करते हैं। छोटी बीमारी में भी उपचार के लिए मरीजों को लंबे समय तक भर्ती रखा जाता है। ताकि मोटा बिल बनाकर राशि ले सकें। लेकिन इस संबंध में कभी बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आती है।

    निजी अस्पतालों पर हो चुकी कार्रवाई

    इससे पहले भी मरीजों से राशि वसूलने, मरीजों को जबरन भर्ती करने सहित आयुष्मान से जुड़ी अन्य गड़बड़ी सामने आ चुकी है। यह गड़बड़ी शहर के बड़े निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सामने आई थी। जिसकी भोपाल से आई टीम ने जांच की थी और कार्रवाई भी हुई थी।

    पाइंटर

    • इंदौर के 68 निजी अस्पतालों आयुष्मान योजना से इलाज।

    • शहर के 35 शासकीय अस्पताल, प्राथमिक केंद्रों पर योजना से इलाज।

    • अस्पतालों में आयुष्मान के अप्रुवल के लिए परेशान होते हैं मरीज।

    - शिकायतों के बाद अस्पतालों पर नहीं होती बड़ी कार्रवाई

    आयुष्मान योजना से संबंधित शिकायत पर जांच टीम बनाकर कार्रवाई की जाती है। जिले के अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए है कि जिन अस्पतालों से अतिरिक्त राशि जमा करवाने सहित अन्य गड़बड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    माधव हासानी, सीएमएचओ

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.