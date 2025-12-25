मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में फर्जी ई-चालान के नाम पर एपीके फाइल से साइबर ठगी, पुलिसकर्मियों के हैक नंबर बने हथियार

    साइबर अपराधियों ने ठगी का ऐसा तरीका अपनाया है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शिकार बन गए हैं। हैक किए गए पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप अकाउंट से आम ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 11:48:25 AM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 11:48:25 AM (IST)
    इंदौर में फर्जी ई-चालान के नाम पर एपीके फाइल से साइबर ठगी, पुलिसकर्मियों के हैक नंबर बने हथियार
    एपीके फाइल से साइबर ठगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साइबर अपराधियों ने ठगी का ऐसा तरीका अपनाया है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शिकार बन गए हैं। हैक किए गए पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप अकाउंट से आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का फर्जी ई-चालान भेजा जा रहा है। इस मैसेज के साथ करीब सात एमबी की एक एपीके फाइल अटैच रहती है। जैसे ही यूजर इसे ट्रैफिक पुलिस का असली नोटिस समझकर डाउनलोड या ओपन करता है, उसका मोबाइल साइबर अपराधियों के कंट्रोल में चला जाता है।

    यह होती है एपीके फाइल

    एपीके (एंड्रॉयड पैकेज किट) एंड्रॉयड मोबाइल में एप इंस्टाल करने की फाइल होती है। जैसे कंप्यूटर में .exe फाइल होती है, वैसे ही एंड्रॉयड में .apk फाइल से एप इंस्टाल होता है। सामान्य तौर पर सुरक्षित एप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाल किए जाते हैं, जबकि एपीके फाइल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल या लिंक के जरिए भेजी जाती है।


    एपीके फाइल से ही ठगी क्यों

    मोबाइल का कंट्रोल पाना आसान

    बैंकिंग की जानकारी मिल जाती है

    ओटीपी भी देख सकते हैं

    स्क्रीन और कीबोर्ड का एक्सेस मिल जाता है

    इस कारण अधिक खतरनाक

    • एपीके फाइल प्ले स्टोर की सुरक्षा जांच से बाहर होती है

    • यूजर खुद ‘Allow from this source’ दबा देता है

    • एक बार इंस्टाल होते ही एप बैकग्राउंड में काम करता रहता है

    एपीके फाइल या लिंक आए तो क्या करें

    • डाउनलोड न करें

    • क्लिक न करें

    • भेजने वाले नंबर को ब्लॉक करें

    • 1930 पर सूचना दें

    गलती से एपीके फाइल खोल ली है तो क्या करें

    • मोबाइल से इंटरनेट बंद करें

    • संदिग्ध एप तुरंत अनइंस्टाल करें

    • फोन को सेफ मोड में रीस्टार्ट करें

    • बैंक, यूपीआई और ईमेल के पासवर्ड बदलें

    • बैंक को तुरंत सूचना दें

    • cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें

    पुलिस का क्या कहना है

    एडिशनल डीसीपी, राजेश दंडोतिया का कहना है कि "इस तरह की फर्जी एपीके फाइलें भेजने वाले पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। इसे देखते हुए क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने पुलिसकर्मियों के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। हैक किए गए मोबाइल नंबरों और साइबर गिरोह के स्रोत की जांच की जा रही है।"

    इसे भी पढ़ें- साउथ सिनेमा को भाया अपना MP, तीन साल में शूट हुए 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट, अखंडा और पेन्नियन सेल्वन जैसी फिल्में यहीं हुई शूट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.