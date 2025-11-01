MP: फर्जी मैट्रिमोनियल सेंटर ने हरियाणा के एडीजे को ठगा, इंदौर से चार गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हरियाणा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) की शिकायत पर एरोड्रम थाना और साइबर थाना जींद (हरियाणा) की संयुक्त कार्रवाई में इंदौर में संचालित एक फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह भारत वेडिंग एंड कम्युनिटी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर कालानी नगर स्थित आरती अपार्टमेंट, मकान नंबर 302 में चल रहा था। पुलिस ने मौके से चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 90 मोबाइल फोन, पांच लैपटॉप और 1 लाख 40 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी वर-वधू दिखाने और बातचीत करवाने के नाम पर लोगों से रुपये ठगते थे।

शिकायत दर्ज करवाई थी हरियाणा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह ने 16 फरवरी को साइबर थाना जींद में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वे अपने बेटे के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। 10 फरवरी को उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें बेटे की जानकारी मांगी गई। इसके बाद अलग-अलग लोगों के कॉल आने लगे जो विभिन्न लड़कियों के परिवारों से मुलाकात करवाने की बात करते थे।