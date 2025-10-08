मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के विरोध में किसानों की ट्रैक्टर रैली, शहर की सीमा पर पुलिस फोर्स तैनात

    इंदौर में ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के विरोध में किसानों ने एक हजार से अधिक ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली। हातोद से शुरू होकर सिरपुर तालाब तक जाएगी और फिर पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। शहर की सीमा पर पुलिस फोर्स तैनात है। कॉरिडोर से इंदौर जिले के 20 गांव और उज्जैन जिले के आठ गांव प्रभावित हो रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 02:15:41 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 02:28:51 PM (IST)
    इंदौर में ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के विरोध में किसानों की ट्रैक्टर रैली, शहर की सीमा पर पुलिस फोर्स तैनात
    इंदौर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान तैनात पुलिस।

    HighLights

    1. कुल 188 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन इस सड़क में जाएगी।
    2. कहीं पूरी जमीन छिन रही है तो कहीं बीचोबीच से सड़क गुजरेगी।
    3. इसी वजह से किसान ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। किसानों द्वारा आज एक हजार से अधिक ट्रैक्टर लेकर हातोद से इंदौर तक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही। यह सिरपुर तालाब जाएगी और यहां से लाबरिया भेरू होते हुए किसान पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। उधर शहर की सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।

    इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को निरस्त करने और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। हातोद से किसान रैली के रूप में गांधी नगर, सुपर कॉरिडोर चौराहा से नावदा पंथ होते हुए सिरपुर तालाब पहुंच रहे हैं। यहां सभी ट्रैक्टरों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हैं। यहां से किसान पैदल मार्च कर चंदन नगर चौराहा, लाबरिया भेरू और महूनाका होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। यहां प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।

    इंदौर-उज्जैन के गांव प्रभावित

    इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर परियोजना से इंदौर की सांवेर और हातोद तहसीलों के करीब 20 गांव और उज्जैन जिले के आठ गांव प्रभावित हो रहे हैं। कुल 188 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन इस सड़क में जाएगी। कहीं पूरी जमीन छिन रही है तो कहीं बीचोबीच से सड़क गुजरेगी, जिससे किसान सड़क का विरोध कर रहे है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.