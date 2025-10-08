इंदौर में ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के विरोध में किसानों की ट्रैक्टर रैली, शहर की सीमा पर पुलिस फोर्स तैनात

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। किसानों द्वारा आज एक हजार से अधिक ट्रैक्टर लेकर हातोद से इंदौर तक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही। यह सिरपुर तालाब जाएगी और यहां से लाबरिया भेरू होते हुए किसान पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। उधर शहर की सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को निरस्त करने और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। हातोद से किसान रैली के रूप में गांधी नगर, सुपर कॉरिडोर चौराहा से नावदा पंथ होते हुए सिरपुर तालाब पहुंच रहे हैं। यहां सभी ट्रैक्टरों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हैं। यहां से किसान पैदल मार्च कर चंदन नगर चौराहा, लाबरिया भेरू और महूनाका होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। यहां प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।