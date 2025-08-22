मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में स्कूल वैन से टकराई पिता की बाइक, पीछे बैठे 14 साल के बेटे की मौत

    कनाड़िया थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 साल के यश पांचाल की मौत हो गई। बाइक यश के पिता शंकर चला रहे थे। तेज रफ्तार में बाइक स्कूल वैन से टकरा गई और यश उछल कर टकरा गया। कनाड़िया पुलिस ने मर्ग कायम किया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 12:29:49 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 12:29:49 AM (IST)
    इंदौर में स्कूल वैन से टकराई पिता की बाइक, पीछे बैठे 14 साल के बेटे की मौत
    इंदौर में स्कूल वैन से टकराई पिता की बाइक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 साल के यश पांचाल की मौत हो गई। बाइक यश के पिता शंकर चला रहे थे। तेज रफ्तार में बाइक स्कूल वैन से टकरा गई और यश उछल कर टकरा गया। कनाड़िया पुलिस ने मर्ग कायम किया है।

    आखिर कैसे हुआ हादसा?

    टीआइ सहर्ष यादव के मुताबिक घटना आंबामूलिया के समीप हुआ है। 14 वर्षीय यश पांचाल बीच में बैठा था। पीछे उसका एक दोस्त वंश बैठा हुआ था। बाइक शंकर पांचाल लगा चला रहे थे। अचानक स्कूल वैन सामने आ गई। शंकर लाल बाइक पर नियंत्रण नहीं कर पाए और वैन से टकरा गए। पीछे बैठा यश हवा में उछल कर वैन से टकरा गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। राहगीरों की मदद से वैन चालक खुद घायलों को अस्पताल ले गया लेकिन यश की मौत हो गई। टीआइ के मुताबिक तीनों जिम से लौट रहे थे।

    बाइक सवारों को पिकअप ने टक्कर मारी, एक युवक की मौत

    कनाड़िया थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा घटना ब्लू लीफ होटल के समीप की है। नानू कट साथी नहारसिंह, जगदीश के साथ जा रहा था। पीछे से तेज रफ्तार में आई पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में जगदीश की मौत हो गई।

    इसे भी पढ़ें... इंदौर में छात्रा और इंजीनियर को रौंदने वाला ड्राइवर पहले भी ले चुका है दरोगा की जान

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.