MP के इंदौर-उज्जैन-रतलाम-नागदा स्टेशनों से हुई तगड़ी कमाई, प्लेटफार्म टिकटों से मिली 1.58 करोड़ की आय

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पश्चिम रेलवे को इंदौर, महू, उज्जैन, रतलाम, नागदा के प्लेटफार्म टिकटों से डेढ़ करोड़ रुपए की आय हो रही है। रतलाम रेल मंडल का इंदौर स्टेशन एक वर्ष में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाला स्टेशन है। रतलाम मंडल को एक अरब 94 लाख रुपए की वार्षिक आय देना वाला इंदौर स्टेशन पर सुविधाओं की कमी है।
सलाहकार समिति मुंबई के पूर्व सदस्य जगमोहन वर्मा ने बताया कि रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत इंदौर, महू, उज्जैन, नागदा एवं रतलाम रेलवे स्टेशनों से 1 जनवरी 2024 से 25 फरवरी 2025 तक एक वर्ष एक माह 25 दिनों में प्लेटफार्म टिकट से एक करोड़ 58 लाख रुपयों की विक्रय किया है।
यह भी पढ़ें- MP News: भोपाल में फिर शुरू हुआ यलो फीवर वैक्सीनेशन, 42 देशों की यात्रा से पहले जरूरी ये टीका
सूचना के अधिकार से मिली जानकारी अनुसार बताया कि इंदौर रेलवे स्टेशन से 94 लाख 77 हजार 750 रुपए, डा. अंबेडकर नगर महू से दो लाख 95 हजार 70 रुपए, उज्जैन से 35 लाख 11 हजार 430 रुपए, नागदा से चार लाख 38 हजार 790 रुपए एवं रतलाम से 21 लाख 66 हजार 290 रुपए के प्लेटफार्म टिकट विक्रय किए है।
वर्मा ने आगे बताया कि रतलाम रेल मंडल का इंदौर स्टेशन एक वर्ष में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाला स्टेशन है। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक एक अरब वार्षिक आय टिकट आरक्षण के साथ अनारक्षित, केटरिंग स्टाल, पार्किंग, पार्सल आदि शामिल हैं।
इस तरह से इंदौर स्टेशन से एक अरब 94 लाख रुपयों से ज्यादा आय से रतलाम रेल मंडल का सबसे बड़ा स्टेशन इंदौर स्टेशन हैं।