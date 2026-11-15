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इंदौर में छात्रा से छेड़छाड़ व ब्लैकमेलिंग... नंबर देने पर रिश्तेदारों को दिया 50 हजार रुपये का लालच

खुड़ैल पुलिस ने 21 वर्षीय छात्रा की शिकायत पर आरोपित नवीन उर्फ शिवा शर्मा के विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोपित छात्रा का पीछा करता था। नंबर के लिए रिश्तेदारों को कॉल कर धमका रहा था।

By Mukesh MangalEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 04:48:25 PM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 04:48:25 PM (IST)
इंदौर में छात्रा से छेड़छाड़ व ब्लैकमेलिंग... नंबर देने पर रिश्तेदारों को दिया 50 हजार रुपये का लालच
इंदौर में छात्रा से छेड़छाड़ व ब्लैकमेलिंग

HighLights

  1. खुड़ैल पुलिस ने आरोपित नवीन उर्फ शिवा शर्मा पर दर्ज की FIR
  2. छात्रा का नंबर देने के लिए रिश्तेदारों को 50 हजार का दिया लालच
  3. AI से आपत्तिजनक फोटो बनाकर वायरल करने की दी थी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खुड़ैल पुलिस ने 21 वर्षीय छात्रा की शिकायत पर आरोपित नवीन उर्फ शिवा शर्मा के विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोपित छात्रा का पीछा करता था। नंबर के लिए रिश्तेदारों को कॉल कर धमका रहा था। उसने एआई से आपत्तिजनक फोटो बनाकर छात्रा को बदनाम करने की धमकी भी दी है।

नंबर देने पर 50 हजार रुपये तक का दिया लालच

पुलिस के मुताबिक आरोपित एक कपड़ा दुकान पर काम करता है। करीब दो साल पूर्व आरोपित ने पीड़िता को दुकान पर देख लिया था। इसके बाद पीड़िता के भाई ने जूनी इंदौर क्षेत्र में ही घर बना लिया।

इसके बाद आरोपित छात्रा के नंबर मांगने लगा। उसने जीजा, उसकी बहन, भाभी को वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम पर कई बार मैसेज भेजकर नंबर मांगे।

भाई को कॉल कर अश्लील फोटो वायरल करने की दी धमकी

कुछ रिश्तेदारों से कहा कि उसको पीड़िता से रुपये लेने हैं। किसी से कहा कि वह उसके नंबर देने पर 50 हजार रुपये तक दे सकता है। कुछ दिनों पूर्व उसने पीड़िता के भाई को कॉल कर कहा कि उसके अश्लील फोटो बनाकर वायरल करेगा। शनिवार को स्वजन थाने पहुंचे और आरोपित नवीन उर्फ शिवा निवासी खातीवाला टैंक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई।


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