इंदौर के केट रोड पर केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, दो लोगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां केट रोड पर केमिकल गोदाम में आग लग गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों का नाम ज्योति और रामकली बताया जा रहा है।

खबर अपडेट की जा रही है।