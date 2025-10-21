मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दीपावली की रात सांवेर रोड स्थित दो फैक्ट्रियों सहित 19 जगह लगी आग

    दीपावली की रात शहर में सांवेर रोड स्थित दो फैक्ट्रियों सहित 19 स्थानों पर आग लगी। दो स्थान ऐसे भी रहे जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से पहले ही रहवासियों ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार दीपावली की रात सोमवार को सांवेर रोड सेक्टर एक स्थित ममता महाजन की फैक्ट्री में आग लग गई।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 09:04:14 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 09:04:14 PM (IST)
    दीपावली की रात सांवेर रोड स्थित दो फैक्ट्रियों सहित 19 जगह लगी आग
    दो फैक्ट्रियों सहित 19 जगह लगी आग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: दीपावली की रात शहर में सांवेर रोड स्थित दो फैक्ट्रियों सहित 19 स्थानों पर आग लगी। दो स्थान ऐसे भी रहे जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से पहले ही रहवासियों ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार दीपावली की रात सोमवार को सांवेर रोड सेक्टर एक स्थित ममता महाजन की फैक्ट्री में आग लग गई। एसआइ बलजीतसिंह हुड्डा ने बताया कि फैक्ट्री में प्लास्टिक का सेनेटरी सामान बनाया जाता है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में केमिकल भी रखा हुआ था। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।

    ऑइल पेंट के गोदाम में आग

    इस फैक्ट्री से लगकर प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री भी थी। आग की ऊंची-ऊंची लपटे कई मीटर दूर से नजर आ रही थी। फायर ब्रिगेड ने यहां करीब एक लाख 15 हजार लीटर पानी की मदद से आग पर काबू पाया। सांवेर रोड सेक्टर ए में ही राहुल जैन की केवी इंडस्ट्रीज नामक फैक्ट्री में आग लग गई। यहां प्लास्टिक के ड्रम, फोम इत्यादि जल गई। आग लगने की एक बड़ी घटना विदुर नगर में हुई। यहां ऑइल पेंट के गोदाम में आग लग गई।


    एक लाख 35 हजार लीटर पानी डालकर आग पर काबू

    एसआइ संतोष दुबे ने बताया कि यह गोदाम रहवासी क्षेत्र में है। छोटी-छोटी गलियों की वजह से दमकलों को मौके पर पहुंचने में दिक्कत हुई। गोदाम के शटर तोड़कर करीब एक लाख 35 हजार लीटर पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। शहर में इसके अलावा भी अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटना हुई। कुछ जगह कचरे में आग लगने की सूचना भी मिली।

    यहां भी मिली आग लगने की सूचना

    -तीन इमली क्षेत्र में पेड़ में आग लगने की सूचना मिली।

    -उद्याोग नगर में बारदान फैक्ट्री में आग लगी। दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन इसके पहले ही आग पर काबू पाया जा चुका था।

    -कुशवाह नगर में मकान में आग लगी, कोई जनहानि नहीं हुई।

    -नवलखा क्षेत्र में भी एक मकान में आग लगने की सूचना मिली। कोई जनहानि नहीं हुई।

    -सुभाष नगर सरकारी स्कूल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

    इसी तरह नंदलालपुरा सब्जी मंडी स्थित एक दुकान, बैराठी कालोनी, माणिकबाग, कुम्हारखाड़ी और सिंधु नगर में कार, संयोगितागंज पुलिस थाने के सामने एक दुकान, माणिकबाग ब्रिज के नीचे गुमटी में आग लगी। इसी तरह हरिजन कालोनी में लकड़ी के पीठा और सुभाष चौक पार्किंग में कचरे में आग लग गई। आग लगने की एक घटना बांगड़दा रोड स्थित रुकमणी नगर में हुई। यहां आटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 35 हजार लीटर पानी की मदद से आग पर काबू पाया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.