पुलिस में ड्राइवर के पद पर भर्ती हुआ था, खातेगांव-कन्नौद के जंगलों से सागौन तस्करी करवाकर करोड़ों का आसामी बना फिरोज खान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : पुलिस में चालक के पद पर भर्ती हुआ फिरोज खान देवास जिले में ऐसा नेटवर्क खड़ा करने के आरोपों में घिरा है, जिसकी जड़ें खातेगांव, कन्नौद और बागली के जंगलों से लेकर विवादित जमीनों के सौदों तक बताई जा रही हैं। आरोप है कि सागौन की लकड़ी की तस्करी से जुड़े लोगों के साथ संपर्क बनाकर उसने करोड़ों रुपये कमाए और बाद में इसी आर्थिक ताकत के दम पर जमीनों के कारोबार में दखल बढ़ाया। लोकायुक्त की जांच में उसकी संपत्तियों का बड़ा ब्योरा सामने आने के बाद अब उसके कथित नेटवर्क और पुराने संपर्कों की भी जांच शुरू हो गई है।

लोकायुक्त से जुड़े सूत्रों के अनुसार, फिरोज खान की वर्ष 2002 में मंदसौर जिले में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी। कुछ साल बाद वह देवास पहुंचा और पुलिस लाइन में अपनी पकड़ बनाने लगा। फिरोज के पिता मोहम्मद फारुख भी पुलिस में पदस्थ रहे हैं। भाई जावेद आगर पुलिस में पदस्थ है। फिरोज अक्सर नियमित ड्यूटी से दूर रहता था, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसका प्रभाव बढ़ाता रहता था। उसके खिलाफ विभागीय स्तर पर शिकायतें हुई लेकिन उन शिकायतों पर अफसरों ने कार्रवाई नहीं की।