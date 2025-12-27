इंदौर में पहला सुपर ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू, 45 मिनट में चार्ज होगी कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देश में लगातार आठ बार स्वच्छता में नंबर वन रहने के बाद इंदौर अब ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

इसी कड़ी में विजय नगर क्षेत्र में 200 केवीए सार्वजनिक फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इस चार्जिंग स्टेशन पर लगे सुपर चार्जर से इलेक्ट्रिक कारें 45 मिनट से एक घंटे के भीतर चार्ज हो सकेंगी, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी और लंबी दूरी की यात्रा भी आसान बनेगी।

पेट्रोल पंप की तर्ज पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसिस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) के सीईओ अर्थ जैन के अनुसार, इंदौर में अब पेट्रोल पंप की तरह पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इन स्टेशनों पर दोपहिया, कार, तीन पहिया, बस सहित सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही कुछ स्टेशनों पर बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे वाहन चालकों को चार्जिंग के लिए अधिक देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहर में ईवी और चार्जिंग स्टेशन की स्थिति शहर में वर्तमान में 41 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं 47 नए चार्जिंग स्टेशन पीपीपी (सार्वजनिक–निजी भागीदारी) माडल पर तैयार किए जा रहे हैं लोक परिवहन में 120 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही हैं इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कुल ईवी वाहन : 68,649 दोपहिया : 44,947 कार : 4,220 ई-रिक्शा (पैसेंजर व कार्गो): 14,639 थ्री व्हीलर : 4,345 ई-बस : 186 डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन क्या है अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और रोडग्रिड-विनफास्ट इंडिया द्वारा शुरू किया गया यह डीसी फास्ट चार्जिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने का सबसे तेज तरीका है। इसमें वाहन के आंतरिक एसी-टू-डीसी कनवर्टर को बायपास कर बैटरी को सीधे डायरेक्ट करंट (डीसी) सप्लाई दी जाती है। यह तकनीक लंबी यात्राओं और बड़े वाहनों के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है, हालांकि यह सामान्य चार्जिंग की तुलना में महंगी होती है और बैटरी पर अधिक दबाव डालती है।