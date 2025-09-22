Indore News: इंदौर में फिर हादसा, जवाहर मार्ग पर दो मंजिला इमारत गिरी, दर्जनों लोग दबे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जवाहर मार्ग झंडा चौक के समीप दौलतगंज में सोमवार रात 9 बजे दो मंजिला इमाइत भरभरा कर गिर गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कप मच गया। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंच लेकिन मलबे को हटाने का कोई इंतजाम नहीं था।

नगर निगम की रिमूवल टीम व पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचे। तीन जेसीबी के माध्यम से रात 10.30 बजे तक छह घायलों को मलबे से निकाला जा चुका था। जानकारों के मुताबिक इस इमारत में छह परिवारों के रहने की सूचना है। घायलों को एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया।