मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में पहली बार सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक 17 किमी दूर पहुंची मेट्रो रेल, देखें VIDEO

    इंदौर शहर के लिए गुरुवार का दिन एक और खुशखबर लेकर आया, शहर में पहली बार मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक चली। इस ट्रायल रन में मेट्रो ने 17 किमी की दूरी तय की। पहली बार इस इलाके में पहुंची मेट्रो रेल को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 01:04:49 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 01:34:56 PM (IST)
    इंदौर में पहली बार सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक 17 किमी दूर पहुंची मेट्रो रेल, देखें VIDEO
    इंदौर में सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक पहुंची मेट्रो रेल की तस्वीरें।

    HighLights

    1. इंदौर में 31 मई को पीएम नरेन्द्र मोदी ने किया था मेट्रो रेल का उद्घाटन।
    2. अभी तक मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर में 5.9 किमी के हिस्से में ही चल रही है।
    3. 19 सितंबर को मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर से आईएसबीटी तक चली थी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर के लिए गुरुवार का दिन एक और खुशखबर लेकर आया, शहर में पहली बार मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक चली। इस ट्रायल रन में मेट्रो ने 17 किमी की दूरी तय की। पहली बार इस इलाके में पहुंची मेट्रो रेल को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी मेट्रो केवल सुपर कॉरिडोर और उसके आस-पास के इलाके में ही चल रही थी। पहली बार यह शहर के अंदर पहुंची है।

    naidunia_image

    इसके पहले 19 सितंबर को मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर से एमआर 10 आईएसबीटी तक चली थी। अभी तक मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर में 5.9 किमी के हिस्से में ही चल रही है।

    naidunia_image

    अब जल्द ही इसे शहरी इलाकों में भी चलाने की तैयारी है, ताकि विजय नगर, मेघदूत, बापट चौराहा, रेडिसन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी हो।

    naidunia_image

    31 मई 2025 को पीएम नरेन्द्र मोदी ने इंदौर में मेट्रो रेल के पहले चरण का उद्घाटन किया था। एमपी की पहली मेट्रो के उद्घाटन के साथ पहले शुरुआत में इसमें फ्री में सफर करने की सुविधा दी गई।

    naidunia_image

    इसके बाद एक-एक हफ्ते में इसका किराया बढ़ाया गया। मेट्रो रेल के एक स्टेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही पांच स्टेशनों के नाम वीरांगनाओं के नाम पर रखे गए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.