खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों में निकली विदेशी करंसी, ज्वेलरी और मनोकामना के पत्रों सहित 1.37 करोड़ रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देश-विदेश में ख्यात खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी से पहले वर्ष 2025 की अंतिम दानपेटियों की गिनती जारी है। तीन दिन में बुधवार तक मुख्य दानपेटियों से एक करोड़ 37 लाख की राशि निकली है। इसमें 34 लाख रुपये बुधवार को निकले हैं। इसमें विदेशी मुद्रा के साथ भगवान के लिए चांदी के आभूषण भी हैं। साथ ही विदेशी मुद्रा के साथ चलन से बाहर हुई मुद्रा भी है।

दानपेटियों की गणना सोमवार से शुरू हुई थी। कैमरे की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच गिनती की जा रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि यह अगले पांच दिन जारी रहेगी। चार माह पहले एक अगस्त को दस दिन चली गिनती में एक करोड़ 68 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। हर साल तीन बार दानपेटियों की गिनती की जाती है।

गिनती ट्रेजर अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ बैंक के कर्मचारी रहे हैं। इसमें विदेशी मुद्रा के साथ निकले पत्रों में भक्तों ने आराध्य से मन की बात भी लिखी है। प्राप्त राशि को मंदिर के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमा कराया गया। मंदिर परिसर में 43 दानपेटियां अलग-अलग स्थानों पर लगाई गई हैं। इसमें से मुख्य स्थानों पर रखी गई दानपेटियों की गिनती का क्रम जारी है। प्रबंध समिति के मैनेजर घनश्याम शुक्ला के अनुसार गिनती कैमरों की निगरानी में प्रबंध समिति के कार्यालय में की जा रही है। गिनती के बाद दानपेटियों को पुन: उनके निर्धारित स्थान पर रखा जा रहा है।