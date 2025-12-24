स्पूफिंग ई-मेल का खतरनाक खेल, इंदौर की कंपनी से ठगे 3.72 करोड़ रुपये, साइबर सेल ने नाकाम की साजिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विदेशी ठग ने एक बड़ी कंपनी को निशाना बनाते हुए पौने तीन करोड़ रुपये की ठगी की है। साइबर अपराधियों ने स्पूफिंग ई-मेल और बिजनेस ई-मेल कंप्रोमाइज (बीईसी) का इस्तेमाल कर रुपये लिए है। भारतीय साइबर पोर्टल I4C और अमेरिकी साइबर पोर्टल IC3 ने तुरंत एक्शन लेते हुए ठग के खाते फ्रीज करवा कर ठगी की राशि दूसरों के खातों में जाने से पहले अमेरिकी बैंक में रोक दी।

एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ के अनुसार धोखाधड़ी शिवगंगा डिलर्स प्रा.लि. के साथ हुई है। कंपनी का विदेशों में भी कारोबार है और करोड़ों रुपये का ऑनलाइन लेनदेन होता है। कंपनी के द्वारा हाउसटन (अमेरिका) स्थित वेंडर इनोवेक्स इंटरनेशनल इंक को 415,017.58 डॉलर (करीब 3 करोड़ 72) लाख रुपये का भुगतान करना था। साइबर अपराधियों ने इस भुगतान को हासिल करने के लिए बिजनेस ई-मेल काम्प्रोमाइज (बीईसी) और स्पूफिंग ई-मेल का उपयोग किया और संपूर्ण राशि अंतरराष्ट्रीय फॉरेन रेमिटेंस अमेरिका की जेपी मार्गन बैंक के संदिग्ध खाते में धोखाधड़ी से ट्रांसफर करवा ली।

कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय ठगी की राज्य साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई। एजेंसी ने भारतीय साइबर क्राइम पोर्टल I4C को घटना बताई और अमेरिकी इंटरनेट क्राइम शिकायत सेंटर IC3 में भी शिकायत कर दी। इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई हरकत में आई और साइबर अपराधियों के खाते फ्रीज करवा दिए गए। ट्रांजेक्शन रिजेक्ट का ई-मेल कर फंस गए साइबर अपराधी 3 करोड़ 72 लाख रुपये खाते में ट्रांसफर करवाने के बाद साइबर अपराधियों ने मैसर्स शिवगंगा डिलर्स को एक ओर स्पूफ ई-मेल भेज कर बताया कि उनका ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो चुका है। जबकि कंपनी के खाते से रुपये कट चुके थे। री-पेमेंट का ई-मेल करने पर शक हुआ और भारत एवं अमेरिका शिकायत रजिस्ट्रेशन नंबर का संदर्भ देते हुए जेपी मार्गन बैंक को आधिकारिक ई-मेल से सूचना दी गई। संदिग्ध खाते में जमा धोखाधड़ी की राशि को होल्ड किया गया और बैंक आफ इंडिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया प्रारंभ कर यूएस डालर की संपूर्ण राशि कंपनी को वापस की गई।