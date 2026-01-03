दुनिया में थू-थू: इंदौर के 'जहरीले नलों' पर विदेशी मीडिया ने लगाई क्लास, पूछा- कहां गया नंबर-1 का तमगा?

वीरेंद्र तिवारी भोपाल: देश का सबसे स्वच्छ शहर और अर्बन मैनेजमेंट का 'ग्लोबल पोस्टर बाय' माना जाने वाला इंदौर आज अपनी सबसे शर्मनाक त्रासदी के कारण दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भागीरथपुरा में दूषित पानी (सीवेज मिश्रित जल) पीने से हुई मौतों ने न केवल मध्य प्रदेश के 'सिस्टम' की कलई खोल दी है, बल्कि 'ब्रांड इंदौर' पर एक ऐसा बट्टा लगाया है जिसकी गूंज वाशिंगटन, लंदन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है।

यह हादसा अब केवल एक स्थानीय खबर नहीं, बल्कि एक 'ग्लोबल केस स्टडी' बन गया है कि कैसे ऊपर से चमकती 'स्मार्ट सिटी' जमीन के नीचे खोखली साबित हो सकती है और कैसे एक सड़ी हुई पाइपलाइन पूरे शहर को 'शवगृह' में बदल सकती है।

विदेशी मीडिया ने लिखा चमकती सड़कों के नीचे 'सड़ा हुआ सिस्टम' ग्लोबल केस स्टडी: लंदन से लेकर सिंगापुर तक की मीडिया ने इंदौर की घटना को 'शहरी प्रबंधन की विफलता' का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। अनसुनी चेतावनी: विदेशी अखबारों का सवाल- जब जनता महीनों से चिल्ला रही थी, तो किस नींद में सो रहा था 'नंबर-1' प्रशासन? ब्रांड को बट्टा: स्वच्छता के वैश्विक मंच पर इंदौर की छवि धूमिल; 'टॉक्सिक टैप्स' (जहरीले नल) शब्द का इस्तेमाल कर उड़ाया मजाक। विश्व मीडिया का तीखा सवाल: 'सिस्टम' हत्यारा क्यों बना? ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार 'द गार्जियन' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के सबसे साफ शहर में कम से कम 10 मौतों का जिम्मेदार पीने के पानी में मिला सीवेज है। विदेशी मीडिया का सबसे चुभने वाला सवाल यह है कि जब भागीरथपुरा के रहवासी महीनों से बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे, तो प्रशासन किस गुमान में था? रायटर्स और एएफपी जैसी वैश्विक एजेंसियों ने इसे सीधे तौर पर 'प्रशासनिक विफलता' और 'मानवाधिकार संकट' करार दिया है। वहीं, सिंगापुर और खाड़ी देशों की मीडिया रिपोर्ट्स में यह बुनियादी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारत का शहरी विकास अपने ही नागरिकों की जान की कीमत पर किया जा रहा है?