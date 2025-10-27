इंदौर में बगैर अनुमति पब गईं थी विदेशी खिलाड़ी, पुलिस ने निकाले सीसीटीवी फुटेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आईसीसी महिला विश्व कप में हिस्सा लेने आई आस्ट्रेलियाई टीम की सदस्य से छेड़छाड़ की घटना के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। अब जांच में खिलाड़ियों द्वारा सुरक्षा प्रोटोकाल की अनदेखी की जानकारी भी सामने आई है। इस घटना से पहले भी कई विदेशी खिलाड़ी बिना सूचना के पार्टी करने पब और बार गई थीं। जानकारी मिलते ही आनन-फानन में पुलिसबल वहां लगाया गया।

पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार शहर में पांच अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए। इसके लिए शहर आईं आस्ट्रेलिया टीम की कई खिलाड़ी सी-21 माल स्थित एक पब गई थीं। यहां इन्होंने पार्टी की और घंटों डांस भी किया था। अफसरों ने इसके फुटेज भी निकाल लिए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम की खिलाड़ी भमौरी स्थित एक पब गई थीं। यह सब पुलिस को बिना पूर्व जानकारी के हुआ। पब और पार्टी का शौक असहज घटना का कारण भी बन सकता था।

उल्लेखनीय है कि इंदौर में आस्ट्रेलियाई टीम की दो खिलाड़ियों के साथ अकील खान नाम के युवक ने छेड़छाड़ की थी। दोनों खिलाड़ी अकेले काफी पीने निकली थीं और उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी या पुलिस का वाहन नहीं था। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया। क्रिकेट प्रबंधन से जुड़े जानकार बताते हैं, किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय टीम के मैच से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। हर टीम के साथ होता है सुरक्षा अधिकारी सितारा खिलाड़ियों को लेकर प्रशंसकों का आकर्षण होता है। उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होने सहित कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। इसलिए खिलाड़ियों और टीमों की आधिकारिक यात्रा के दौरान पुलिस और बाउंसर तैनात किए जाते हैं। मगर फिर भी खिलाड़ी पसंदीदा जगह घूमने, किसी मित्र या परिचित से मिलने अकेले निकल जाते हैं। इसके बाद असहज स्थिति निर्मित होती है। हर टीम के साथ एक सुरक्षा अधिकारी होता है। आईसीसी से भी सुरक्षा अधिकारी मैचों के दौरान आते हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।