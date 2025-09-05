घोटाला दबाने के लिए रिश्वत मांगने पर पूर्व पंचायत CEO पर FIR, सचिवों ने बातचीत रिकॉर्ड करके कर दी शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जनपद पंचायत सीईओ निलेश नाग भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीईओ पर पंचायत सचिव मोती खरते और कैलाश सोलंकी से घोटाला दबाने के बदले 20 लाख रुपये की मांग करने का आरोप है। सचिवों ने सीईओ की आवाज रिकॉर्ड कर लोकायुक्त संगठन को शिकायत कर दी। डीएसपी (लोकायुक्त) सुनील तालान के मुताबिक मामला जनपद पंचायत पाटी (बड़वानी) का है।

सीईओ ने दस लाख की डिमांड की मोती खरते कंद्रा और कैलाश सोलंकी लिंबी ग्राम पंचायत में सचिव है। उनके द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए थे। तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत काजल जावला ने निरीक्षण कर घोटाला पकड़ लिया। उस वक्त जनपद पंचायत सीईओ नीलेश नाग ने दोनों सचिवों को तलब कर धमकाया और कहा कि उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी। सीईओ ने कार्रवाई से बचाने के एवज में दोनों से दस-दस लाख रुपयों की मांग की।