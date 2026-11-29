नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के जिन प्रमुख चौराहों पर रोजाना वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं, वहां जल्द ही ट्रैफिक जाम से स्थायी राहत मिलने जा रही है। नए वर्ष से शहर के चार प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर और एक रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य शुरू होगा।

इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से चंदन नगर, बड़ा गणपति, रेडिसन और रोबोट चौराहे पर फ्लाईओवर बनाएगा। इसके साथ ही एमआर-12 स्थित कैलोदहाला रेलवे क्रॉसिंग पर तीन लेन का आरओबी तैयार किया जाएगा।

इन पांचों महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगामी सिंहस्थ से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, बड़ा गणपति चौराहे पर एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद मुख्य निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। वर्तमान में चारों चौराहों पर निर्माण की राह में बाधा बन रही यूटिलिटी लाइनों को शिफ्ट करने और अन्य तकनीकी अड़चनें दूर करने का काम चल रहा है। आईडीए सीईओ संदीप केरोट्टा का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण से पहले की बाधाओं को तेजी से हटाया जा रहा है, जिसके तुरंत बाद मुख्य कार्य शुरू होगा।